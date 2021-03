LOS MURALES EN HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ TENDRÁN UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La Cátedra Iberoamericana de ICC presenta las pinturas del barrio oriolano de San Isidro en unas jornadas sobre arte urbano y transformación social que se celebrarán en Nueva York

Los murales del barrio oriolano de San Isidro en homenaje a Miguel Hernández tendrán una proyección internacional. La Cátedra Iberoamericana “Alejandro Roemmers” de Industrias Culturales y Creativas (UMH) ha sido invitada a participar en el programa ‘Artivismo: el poder del arte para la transformación social’ y su equipo directivo ha elegido las pinturas que constituyen el extraordinario museo al aire libre del popular barrio como tema de la ponencia sobre la influencia del arte en la transformación social de las ciudades, que será presentada en la próxima edición de esta iniciativa. El programa incluye como complemento la Exposición global de artes visuales 30/30, un encuentro de culturas: 30 artistas, 30 países. El proyecto surge de una colaboración entre especialistas norteamericanos de Sing for Hope, Adelphi University y Gottesman Libraries, Teachers College y Columbia University. A la iniciativa se suman, en la creación de la galería virtual y catálogo para la exposición, expertos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador, bajo la curaduría de especialistas del École du Louvre (Palais du Louvre, Paris); así como de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; GEMESO (Groupe d’Etudes Méso-Américaines, EPHE, Paris); French Committee- Corpus Antiquitatum Americanensium (Union académique nternationale); Scientific Board “Américas”-French Ministry of Foreign Affairs. France; y co-curaduría de bi/Coa: base intercultural / Community of the Americas, New York, junto a la Cátedra IARICC, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela.

Onda Cero Vega Baja