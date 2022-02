Cámara Orihuela considera imprescindible recuperar el proyecto de Centro Comercial Urbano

“Cuando se creó la zona azul se buscaba solución a la falta de aparcamiento, y ahora tenemos que buscar solución a la falta de clientes”. Así de tajante se ha mostrado hoy Mario Martínez, presidente de Cámara Orihuela, al debate generado en torno al mantenimiento o no del servicio de estacionamiento regulado en el centro de Orihuela. Martínez ha asegurado que no hay que perderse en polémicas estériles y que es el momento de “recuperar la vieja idea de Centro Comercial Urbano que firmó el Ayuntamiento con Pateco y la Cámara de Comercio hace ya casi una década y que es la herramienta necesaria para luchar contra la falta de nuevas aperturas en nuestra ciudad”.

El responsable cameral, que comprueba a diario cómo calles como San Pascual no cuentan con el tráfico de personas y vehículos que era habitual años atrás, ha añadido que no hay más que mirar los modelos puestos en marcha en ciudades como Murcia o Vitoria “y repensar qué Orihuela queremos de cara al futuro”. Así, ha añadido que no hay que pararse en si queremos o no estacionamiento regulado, sino “en poner en marcha un modelo de ciudad más sostenible, ecológica, con mayor espacio para los peatones, con mayor accesibilidad y con aparcamientos alternativos y un transporte público y eficiente que preste el servicio que necesita la ciudadanía para desplazarse por el centro de nuestra ciudad”. Martínez ha sumado a esto una mayor presencia de arbolado “que rebaje la temperatura y permita disfrutar de la calle también cuando hace más calor”, así como de carriles bici “que fomenten entre los oriolanos este medio de transporte no contaminante y aparquen el coche”.

El presidente de Cámara Orihuela ha insistido en “tenemos planes y proyectos realizados para nuestra ciudad por Pateco, la Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras que ejecuta este tipo de proyectos”. Así, ha hecho hincapié en la necesidad de pensar en un modelo conjunto y no en actuaciones individuales o excesivamente ambiciosas que o bien no va a ser posible realizar o no nos van a llevar a ningún lado.

Una vez más, Martínez ha puesto los medios y conocimientos de Cámara Orihuela, con el soporte del Consejo de Cámaras, a disposición de los responsables municipales y colectivos relacionados con el comercio “para, insisto, trabajar en conjunto por un modelo global de ciudad que vuelva a llenar nuestros comercios y a dar vida a nuestras calles y plazas”.