ORIHUELA

La AMPA Oriol da un paso más en sus reivindicaciones tras tres meses de retraso en la licitación de la futura residencia 

🎤 El presidente de la AMPA Oriol, Antonio Trujillo, anuncia en 'Más de uno Vega Baja' una proposición no de Ley en Les Corts y acciones en las Cortes Generales y el Parlamento Europeo, además de la una reunión con el Sindic de Greuges y otras medidas de impacto

🔝 Los 40 usuarios del Centro Ocupacional se trasladaron este miércoles a las nuevas instalaciones del Palmeral, a falta de dotarlas de nuevo equipamiento y servicio de comedor. Mientras tanto, los 30 usuarios de la residencia continúan "exiliados" en Torrevieja

