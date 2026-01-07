El CD Thader y el Redován continúan vivos en La Nostra Copa tras ganar al Novelda Unión y al Almoradí respectivamente

El descanso de la liga con motivo de las navidades ha permitido que este pasado fin de semana se pudiera disputar una nueva eliminatoria de la quinta edición de La Nostra Copa que organiza la Federación Valenciana de Fútbol, con tres equipos de la Vega Baja que quedaban vivos de eliminatorias anteriores. Dos de ellos se enfrentaron directamente (el Almoradí y el Redován) en un derbi comarcal que terminó con victoria para los redovanenses por 2-3. Por otro lado, el CD Thader venció en casa por 2-0 al Novelda Unión, por lo que este último y el Redován continúan adelante en esta competición valenciana del KO.

Por otro lado y tras finalizar las fiestas de Navidad, este próximo fin de semana del 10 y 11 de enero regresa la competición de liga en las categorías regionales de fútbol con la primera jornada del año 2026. En este espacio de deportes hacemos repaso de los partidos que jugarán los equipos de la Vega Baja en esas categorías.

BALONMANO

También en balonmano regresa la competición tras el parón navideño. En Primera Nacional, el Mare Nostrum Torrevieja recibe al líder Elda el sábado 10 de enero a las 18:00 horas, mientras que en Segunda Nacional el Almoradí Fajovi Únique recibe al Handbol Sant Joan.