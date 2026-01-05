vega baja deportes 05/01/2026

El Orihuela tropieza ante el penúltimo clasificado y no pasa del empate a un gol

En el descanso del partido, primero del año 2026, los aficionados lanzaron peluches al terreno de juego para una causa benéfica en una iniciativa solidaria organizada por el club

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF empató (1-1) contra todo pronóstico ante el penúltimo clasificado, el CD Colonia Moscardó, en Los Arcos en el primer partido del año 2026 en Segunda RFEF. Los oriolanos, metidos en la lucha por la promoción de ascenso, se presentaban al encuentro como claros favoritos tras terminar el año con dos victorias seguidas y tener enfrente a un rival que ya se considera prácticamente desahuciado. Sin embargo, el fútbol volvió a mostrar que no hay rivales débiles. En un mal partido, el Orihuela se adelantó en el marcador por medio de Solsona en el minuto 35, pero el conjunto madrileño empató de penalti transformado por Segovia en el minuto 70.

Pese a tropiezo inesperado, el Orihuela continúa metido en puestos de promoción de ascenso, como quinto clasificado, y con poca diferencia de puntos con respecto a sus rivales.

