El Orihuela CF busca dar golpe en la mesa en el derbi provincial ante el Intercity el domingo a las 12:00 horas

El Orihuela CF, que ocupa actualmente plaza de play off de ascenso, juega este domingo a las 12:00 horas en el estadio Antonio Solana de Alicante ante el Intercity, un rival directo en la pelea por esas posiciones. Será un derbi provincial muy interesante teniendo en cuenta los antecedentes de resultados entre ambos equipos durante esta temporada. En Copa Federación, los oriolanos vencieron en Alicante por 1-6, pero en Liga, el Intercity se ganó 0-4 en Los Arcos. En esta ocasión, el equipo de Carlos de las Cuevas, que no estuvo presente en ninguno de los dos anteriores enfrentamientos, espera ganar y dar un golpe en la mesa con respecto a afianzarse en la zona de promoción de ascenso, ya que el conjunto alicantino está solo con un punto menos por debajo en la tabla clasificatoria.

REGRESO DE LA LIGA EN LAS CATEGORÍAS REGIONALES

Por otro lado, este fin de semana regresa la Liga en Lliga Comunitat y en Primera, Segunda y Tercera Valenciana. En este espacio de deportes de hoy hacemos repaso de los partidos que jugarán todos los equipos de la Vega Baja en esas categorías.