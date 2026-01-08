Ya se conocen los ganadores de los Premios "Fortius 2025" de Orihuela

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha presentado esta mañana, en rueda de prensa, a los galardonados de los Premios ‘Fortius 2025’, unos reconocimientos que distinguen, a nivel individual y colectivo, a deportistas, técnicos, clubes, entidades y personas vinculadas al deporte oriolano por sus méritos y trayectoria durante el último año.

Durante la presentación, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha explicado que el jurado de esta edición ha estado compuesto por siete miembros de distintos ámbitos, entre ellos el educativo, el deportivo y los medios de comunicación. “Siete personas que han decidido que estos deportistas oriolanos y oriolanas merecían recibir el Premio Fortius, por su esfuerzo, su constancia y los valores que representan”, ha señalado.

Sigüenza ha recordado que la VIII Gala del Deporte ‘Fortius 2025’ se celebrará el próximo viernes 16 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo Atanasio Díe, con entrada libre hasta completar aforo y ha animado a la ciudadanía a asistir. “Es una gala pensada para que nadie se la pierda, para que podamos reconocer juntos el trabajo que se hace en todo el municipio en torno al deporte”, ha afirmado.

El edil ha destacado el alto nivel de los premiados en esta edición y la diversidad de disciplinas representadas. “Hoy llega el momento más emocionante, que es reconocer el mérito extraordinario, el valor, la fuerza y la disciplina de los grandes deportistas que tenemos en Orihuela, tanto a nivel individual como colectivo”, ha subrayado.

Asimismo, Sigüenza ha puesto en valor el papel del deporte como herramienta de cohesión social y formación en valores. “Detrás de cada premio hay muchas horas de sacrificio, de entrenamientos, de superación personal y también de apoyo por parte de clubes, entrenadores, familias y entidades que hacen posible que el deporte siga creciendo en nuestro municipio”.