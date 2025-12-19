Los equipos de la Vega Baja juegan este fin de semana su último partido del año 2025

Los equipos de la Vega Baja afronta este fin de semana su última jornada del año 2025 con la ilusión puesta en sumar los tres puntos e irse al descanso navideño con el buen sabor de boca que deja la victoria. En Segunda Federación, en Orihuela CF juega este sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas en Getafe frente al filial del conjunto de Primera División. El entrenador oriolano, Carlos de las Cuevas, ha analizado en rueda de prensa al rival y a su propio equipo de cara a este último choque del año.

Por otro lado, en la Lliga Comunitat, el SC Torrevieja también juega mañana sábado a las 16:30 en Ibi frente al Rayo Ibense, mientras que el Redován recibe al CFI Alicante el domingo a las 11:30 horas, y el CD Thader juega en Novelda también el domingo a las 17:30 horas.