El CBM Mare Nostrum Torrevieja pierde en Puerto de Sagunto (28-22) y ya piensa en el partido de Marni

En Primera Nacional de balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja cayó derrotado el pasado domingo 18 de enero en su visita a Puerto de Sagunto, donde se enfrentó al filial del conjunto saguntino, rival directo en la tabla clasificatoria. Los dos puntos se decantaron a favor del equipo local con un resultado de 28-22, que le permitió situarse por encima de los salineros con un punto más. Tras esta jornada 17, el Mare Nostrum Torrevieja se sitúa décimo en la tabla clasificatoria con 14 puntos, tres más que sus perseguidores Mostoles, Fundación Agustinos Alicante y Algemesí, y uno menos que el equipo que tiene ahora por encima que es precisamente el Puerto Sagunto B.

El Mare Nostrum ha acumulado derrotas en las últimas cuatro jornadas, por lo que piensa ya en una victoria en el siguiente partido, que será de nuevo fuera de casa, como bálsamo a la crisis de resultados de las últimas jornadas. Los salineros jugarán este sábado 24 de enero, a las 20:00 horas, en Valencia ante el Marni Rosval, equipo que ocupa la sexta posición con 20 puntos y que ha encadenado dos victorias consecutivas. No será un partido fácil para los torrevejenses, pero están trabajando a fondo esta semana para lograr un buen resultado.

Por otra parte, en Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique continúa intratable y volvió a ganar consiguiendo así un pleno de victorias en las últimas cuatro jornadas. En esta ocasión, los almoradidenses vencieron 28-30 en el polideportivo La Canaleta de Mislata, y se mantienen cuartos en la tabla clasificatoria después de trece partidos disputados, y con una clara ventaja de cinco puntos sobre el quinto, el Marni B. Por delante, el Almoradí Fajovi tiene empatado a puntos al Servigroup Benidorm, con un punto más al Pilar Valencia y con tres más al líder Torrellano Torrebanda.

En esta próxima jornada, el Almoradí Fajovi Únique volverá a jugar fuera precisamente ante el Pilar Valencia, rival directo, en el que será sin duda el partido de la jornada. El encuentro se disputará el domingo 25 de enero a las 13:00 horas en el pabellón Colegio El Pilar de Valencia. Una victoria le haría sobrepasar en la tabla a su rival que se sitúa con un solo punto de ventaja.

FOTO DE RAÚL RUÍZ DE ARCHIVO DEL CMB MARE NOSTRUM