LAS PRUEBAS SE HAN HECHO POR PRECAUCIÓN TRAS LAS FIESTAS Y EL AUMENTO DE CASOS

El Orihuela CF, pendiente de las pruebas PCR

Después de un fin de semana en el que se suspendieron todas las competiciones de fútbol y fútbol sala por el temporal y la Covid, el Orihuela Club de Fútbol no ha vuelto esta mañana a los entrenamientos como es habitual cada lunes. El motivo es que plantilla oriolana se ha hecho pruebas PCR y hasta conocer los resultados ha decidido no volver al trabajo para no correr riesgos. Cabe recordar que el partido que ayer tenía que disputar el Orihuela en Los Arcos ante el Atlético Levante en Segunda B, fue aplazado por dos casos positivos en el equipo rival. Y hoy, por posibles contactos con algún positivo y para tener una mayor seguridad tras las fiestas y ante el gran número de casos que están surgiendo, los jugadores de la plantilla que entrena Gerard Albadalejo se han sometido también a las pruebas. Hablamos de todo ello en nuestro espacio deportivo de este lunes 11 de enero.