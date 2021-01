LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ORIHUELA NO CELEBRARÁN SU MEDIO AÑO FESTERO

Pepe Vegara, Presidente de la Asociación asume que hasta que no se pueda celebrar como siempre, no habrá Fiesta

La familia festera oriolana está triste porque no se va a celebrar el medio año festero. Hace algunos días la Junta Directiva tomó la decisión de suspender todos los actos tradicionales del medio año y del mercado medieval. Las comparsas deciden suspender todos los actos, encuentros y comidas de convivencia por motivos obvios. Mientras, Pepe Vegara, Presidente de la Asociación, se declara optimista y aún espera que la situación mejore de cara al verano para poder volver a sacar a los festereos a la calle. Aunque no oculta que la fiesta no podrá volver hasta que se pueda realizar como siempre y manda un mensaje de ánimo a todos los festeros.