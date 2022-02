Nuria Andreu Mompeán, concejala, debemos normalizar las diferentes identidades de género

“Como continuación de nuestro trabajo diario, reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Bigastro en la lucha contra la discriminación por identidad de género u orientación sexual, por toda persona que no puede disfrutar de un proyecto de vida adecuado a sus derechos básicos, por una ciudadanía activa y comprometida, por seguir avanzando hacia una igualdad real. Todo el personal de esta concejalía, de este ayuntamiento y quienes conformamos el equipo de gobierno caminamos a su lado” afirma Nuria Mompean, concejala del área.

Un libro de alta calidad compuesto de 212 páginas que conforman cinco capítulos escritos por siete profesionales de diferentes ámbitos (Universidades, IVASPE, Asociación Praxis Vega Baja Intervención Social, etc), y que hablan desde el “Derecho a ser. Comprendiendo el reflejo de las diferentes identidades de género en la infancia y adolescencia” escrito por el Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, profesor titular de Derecho Civil, Director del Master en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y Miembro de la European Commission on Sexual Orientation Law; hasta el “Acoso escolar lgtbifóbico. Propuestas y medidas para una acción positiva” a cargo de Susana Evelyn Sierra Pérez, Pedagoga. TSGES para la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia; pasando por tratar los patrones actuales de la juventud LGTBIQ+ y la influencia de redes sociales, lo que ha llevado a casos de ciberacoso en consonancia con la anterior autora como exponen las técnicos de la Asociación Praxis Vega Baja Intervención Social Rosa Sabino (Educadora Social y Máster en Psicología de la Intervención Social) y Lola Butrón (Técnico de Formación en Igualdad de Género y Experta en Abordaje de la Conducta Suicida). Ellas se centran en su capítulo en proyectos y experiencias en la Vega Baja, como son, Educatolerancia, Abrazas la diversidad, Guía de delitos de odio LGTBI, El Malquerer… y posibles propuestas para el futuro que se podrían llevar a cabo en cualquier territorio.

Hoy día existe la imperiosa necesidad de abrir canales de comunicación para que la infancia y la adolescencia que conforma el colectivo LGTBIQ+ (lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +) pueda expresarse, hablar y opinar, y que tengamos la obligación de escucharles. Porque no es sencillo ser adolescente homosexual o transexual hoy día, por los temores siempre presentes de poder ser objeto de algún tipo de violencia a causa de su orientación. Según Save The Children entender que la identidad de género no depende de la genitalidad todavía es una tarea pendiente de gran parte de la sociedad que genera un incalculable daño a la infancia y adolescencia con una orientación diversa. Además el Interés Superior de la niñez y la adolescencia recoge que el derecho a ser escuchado es el más importante de este grupo social, es la única forma de que sepamos que sienten y que necesitan.