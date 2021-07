Ángel osuna, adiestrador canino nos acerca algunos consejos para poner en práctica

Esta misma técnica para calmar a tu perro también te servirá de ayuda si le da miedo la pirotécnica, ya que el sonido de los petardos puede resultarle muy similar al de un trueno. Te explicamos los pasos que debes seguir para calmar a tu perro y que aprenda a no asustarse.

Pasos para calmar a un perro con fobia a las tormentas

1. Deja que tu perro se esconda donde quiera

No intentes obligarle a permanecer junto a ti ni en una habitación en la que no quiera estar, si tu perro quiere esconderse debajo de la cama (por ejemplo) deja que lo haga. El se siente seguro ahí, no cometas el error de quitarle esa sensación de seguridad.

2. Permanece calmado y hazle compañía

Si tu estás nerviosa tu perro lo detectará y se pondrá más nervioso todavía, si estás enfadada el también lo notará y pensará que te has enfadado con el, haciendo que se ponga más nervioso aun. Tu calma es fundamental para que el no se altere más.

Si el perro está accesible, acarícialo de vez en cuando pero sin prestarle demasiada atención. El objetivo de este segundo paso es transmitir calma, tranquilidad y sosiego. No caigas en el error de regañar a tu perro, de gritarle o de mostrarte alterada.

3. Intenta jugar con el

Tu perro está asustado bajo la cama por culpa del ruido de la tormenta o la pirotecnia, pero calmado porque tu estás ahí con el. Cuando haya pasado un rato, digamos unos veinte o treinta minutos, intenta acariciarlo o hacerme mimos, que se sienta cómodo.

Si no se deja debido a su fobia a la tormenta, intenta engañarle con su juguete favorito o incluso con algún hueso especial para perros, la comida siempre suele funcionar para distraerlos. No le obligues a salir de su escondite, simplemente trata de distraerlo.

El objetivo de esto es que el perro centre su atención en ti, en el juego o en la comida y que de esta forma la tormenta y los ruidos de la lluvia o truenos queden en segundo lugar en su mente. Si no está accesible, puedes probar a meterte tu también bajo la cama, con el.

4. Sé insistente, no te rindas

El truco está en la perseverancia, aplica esta técnica siempre que tu perro esté asustado por el ruido de petardos, cohetes, tormentas o cualquier otra causa que le produzca fobia y temor.

El gran paso será cuando tu perro decida salir de su escondite para centrarse en ti, entonces es cuando verás que realmente está superando su miedo. Para ello, nunca le dejes solo cuando haya tormenta o ruidos fuertes, realiza esta terapia siempre y en pocos meses tu perro habrá superado sus miedos.

Conclusiones

Es el ruido fuerte o continuo el que produce este temor en los perros, puede ser un trueno o un petardo, si el ruido es fuerte nuestro perro reaccionará buscando refugio. Este tipo de fobias no se curan por si solas nunca. Si tu no puedes ayudar a tu perro siguiendo los consejos expuestos, puedes pedirle consejo a Ángel Osuna 665 35 66 84