LAS HELADAS DE LA PASADA SEMANA NO HAN PRODUCIDO PÉRDIDAS EN LA COMARCA

La agricultura de la Vega Baja muy beneficiada por la lluvia y las bajas temperaturas que no llegaron a helar

Juan Miguel Montaner, Delegado de L'Unió en Alicante, asegura que las bajas temperaturas de este mes de Enero, no ha producido heladas en la agricultura de la comarca. El producto más afectado y sensible es la alcachofa, que pese a mancharse algunas por la escarcha no ha perdido valor en el mercado, cotizando entre los 80 céntimos y los dos euros en las Lonjas y Alhóndigas. El resto de hortalizas sigue con la misma tendencia, el frío ayuda a ralentizar su crecimiento pero las ventas van a buen ritmo. Sólo los cítricos están en una situación complicada, ya que los temporales de nieve dificultan la circulación de mercancías por Europa, lo que también provoca una tendencia de precios a la baja. La lluvia ha venido muy bien y la nieve en los montes de la cabecera del Segura y del Tajo, mejorarán con mucha probabilidad las reservas, con lo que mejora la situación de recursos hídricos.