València será la sede de la décima regata del Gran Premio de España de SailGP, “la fórmula uno del mar”

La ciudad de València acogerá el próximo mes de septiembre la décima regata del Gran Premio de España de SailGP, una prueba clave de la de la Temporada 6 de esta competición de vela, conocida como “la fórmula uno del mar” por la velocidad que alcanzan los catamaranes. En total, la temporada se desarrolla en 13 destinos internacionales, como Nueva York, Dubai, Sidney o Río de Janeiro, entre otros, a los que se sumará València a principios del mes de septiembre, en un momento clave del campeonato.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha participado este lunes en la presentación de la prueba, en un acto celebrado en el edificio Veles e Vents, presidido por el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la concejala de Igualdad, Educación y Deportes, Rocío Gil; el CEO de Sail GP, Rusell Coutts; el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; y el CEO del equipo español de Sail GP (del Team Los Gallos), Antonio Alquézar.

Tenemos el mejor campo de regatas y un litoral que ofrece unas condiciones náuticas excepcionales,

La alcaldesa Catalá ha puesto en valor las características de València como sede ideal de esta competición, “por infraestructuras, capacidad hotelera y organizativa, instituciones públicas y privadas que apoyan, experiencia en eventos de primer nivel, especialmente en el ámbito de la vela”, ha subrayado. “Tenemos el mejor campo de regatas y un litoral que ofrece unas condiciones náuticas excepcionales, y tenemos unas instalaciones en La Marina, que será el corazón de esta competición, perfectamente preparadas para acoger a los equipos y al público”, ha asegurado la alcaldesa.

Además, la alcaldesa ha subrayado la importancia de que la ciudad “se involucre activamente con el evento, dado que el SailGP permite una gran proximidad, hace posible que el público valenciano, en el que hay grandes apasionados de la vela, pueda estar muy cerca de esta competición”. Catalá ha lamentado que, “teniendo uno de los mejores estadios del mundo, no se competía”, y ha asegurado que el gobierno local ha venido “a recuperar las competiciones a uno de los mejores estadios del mundo”.

Catamaranes a 100 kilómetros por hora

SailGP es un campeonato internacional de vela de alta velocidad. Consiste en una serie de regatas de alta velocidad y alta tecnología, que combina tecnología punta, sedes emblemáticas en todo el mundo, atletas de élite y velocidades récord sobre el agua. Fue fundado en el año 2018 por Russell Coutts y Larry Ellison con el objetivo expreso de “redefinir el futuro de este deporte”.

Diferentes equipos rivales (de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Brasil, Italia, Canadá, Francia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia y España) se enfrentan en lugares emblemáticos de todo el mundo en carreras cortas e intensas por un premio total de 12,8 millones de dólares. Todos ellos compiten con barcos idénticos, catamaranes F50, los cuales pueden navegar a una velocidad de hasta 100 km/h y pueden superar en hasta cuatro veces la velocidad del viento.

Retorno económico y oportunidad para la promoción del deporte

La alcaldesa María José Catalá ha agradecido el apoyo de la Generalitat y de la Diputación a la celebración de este campeonato en València, así como a la organización de Sail GP y a su CEO, Russell Coutts, por la “apuesta por Valencia y la confianza en nuestra ciudad”. “València es una apuesta segura y una apuesta permanente por el deporte”, ha subrayado Catalá, que ha expresado que este campeonato de vela “responde a nuestro modelo de ciudad: saludable, abierta, con grandes eventos deportivos que aseguran un retorno importante para la ciudad y que proyectan nuestra imagen a nivel mundial”.

De hecho, la última prueba celebrada en la anterior sede española del circuito, Cádiz, generó un impacto de casi 100 millones de euros en la ciudad.

“Pero el retorno no es sólo económico –ha matizado Catalá- ya que queremos que sea también una oportunidad para inspirar a jóvenes deportistas y promocionar la práctica de la vela”.

Precisamente, València cuenta con una Escuela Municipal de Vela por la que sólo en el último año han pasado más de 20.000 niños, niñas y jóvenes, y que es ejemplo de inclusión, ya que fomenta la práctica de la vela adaptada y la participación de personas con discapacidad. “Creemos que la llegada de SailGP contribuirá a reforzar ese compromiso, acercando aún más el mar a nuestros jóvenes y despertando nuevas vocaciones deportivas”, ha concluido María José Catalá.