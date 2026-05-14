El Valencia recibe al Rayo entre la permanencia y Europa

El Valencia y el Rayo Vallecano, solo separados por un punto de diferencia, se miden en Mestalla en busca de una victoria que certifique de manera matemática la permanencia y que, a su vez, puede acercarles a la séptima plaza que da acceso a Europa.

Los valencianistas, con 42 puntos, y los rayistas, con 43, todavía no están salvados matemáticamente pese a estar entre los doce primeros clasificados. LaLiga está tan apretada que tienen posibilidades tanto de llegar a puestos europeos, que marca el Getafe con 45, como de sufrir por el descenso, que marca el Girona con 39.

Después de la importante victoria del Valencia en San Mamés, el equipo de Carlos Corberán ha cogido aire y, sobre todo, fuerza, para encarar los últimos tres partidos ligueros. Este contra el Rayo será el penúltimo partido en Mestalla que en los últimos encuentros se ha rebelado contra los jugadores y el técnico.

Sin embargo, el club se ha unido al llamamiento de los aficionados en redes sociales para teñir Mestalla de blanco y volver a unir fuerzas para luchar por la permanencia.

Carlos Corberán recupera para el encuentro al lateral portugués Thierry Rendall mientras que sigue sin entrar en la convocatoria el delantero argentino Lucas Beltrán, así como los lesionados de larga duración Dimitri Foulquier y José Copete.

El once del Valencia podría ser muy parecido al presentado en San Mamés. De los pocos cambios que se esperan, uno sería la vuelta de Ramazani por Diego López o Luis Rioja y en ataque podría mantener a Hugo Duro o apostar por Sadiq después de su gol.

Enfrente está el Rayo, que, con la permanencia encarrilada, espera certificarla de forma matemática en esta jornada y, de paso, dar un salto en la clasificación con el objetivo de perseguir la séptima plaza para repetir puestos europeos y registrar su mejor posición histórica en el campeonato.

El equipo vallecano llega a este partido en plena euforia por la clasificación para la final de la Liga Conferencia pero también con el desgaste propio de tantos partidos seguidos, algo que obligará a Iñigo Pérez a hacer alguna rotación.

En esas rotaciones podrían entrar jugadores como el lateral derecho albano Iván Balliu, el centrocampista Gerard Gumbau o el central senegalés Nobel Mendy, que podrían dar descanso a jugadores como Pathé Ciss, Andrei Ratiu u Oscar Valentín, que acumulan muchos minutos en sus piernas.

Los que no estarán seguro son el extremo Isi Palazón, que cumplirá su tercer partido de sanción de los siete que tiene, y el también extremo Ilias Akhomach, que se lesionó hace una semana en Estrasburgo.

La estadística de los partidos en Primera entre Valencia y Rayo es claramente favorable al equipo ché, que ha ganado catorce y solo ha perdido dos. Los otros seis fueron empate.