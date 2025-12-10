Un Valencia en racha recibe a un Efes que piensa en Laso para salir de su crisis

Valencia Basket, en racha tras haber sacado dos victorias en los últimos días de las pistas del Panathinaikos en la Euroliga y del Kosner Baskonia en la acb, recibe este jueves al Anadolu Efes, que piensa en el técnico Pablo Laso para remontar el vuelo.

El club turco, cuarto por la cola en la Euroliga con cinco victorias en catorce partidos, destituyó recientemente a Igor Kokoskov y en principio en el Roig Arena todo apunta a que será Radovan Trifunovic, su sustituto interino, el que dirija al equipo.

El triunfo del equipo de Pedro Martínez en Atenas le ha situado en la cuarta posición con nueve victorias, una menos de las que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder, las mismas que tienen otros cuatro equipos (Mónaco, Estrella Roja, Panathiniakos y Barcelona), y una más que las que tienen otros cuatro (Olympiacos, Fenerbahce, Zalgiris y Real Madrid).

El Valencia recibe al Efes tras tres triunfos seguidos en la competición, porque ante del choque de Grecia se impuso al Bayern y al Estrella Roja. El conjunto turco, por su parte, llega tras dos derrotas, ante el Mónaco y el Real Madrid y de los últimos siete partidos solo ha ganado en dos.

El equipo valenciano ha hecho de su fortaleza en casa su gran baza. En su nuevo pabellón ha ganado seis de los siete choques de la Euroliga que ha disputado y solo perdió ante el Hapoel Tel Aviv en un partido que se jugó sin público por motivos de seguridad.

Eso sí, Pedro Martínez advirtió en la previa del partido contra los peligros de la relajación y recordó que el equipo turco es "top" en la competición en presupuesto con jugadores que el Valencia no se podría permitir.

Al Efes la baja del exterior estadounidense Shane Larkin, lesionado hace una semana y que tiene para dos meses en el 'dique seco', le ha dejado sin su principal referente al equipo otomano. Su lesión se une a las de PJ Dozier, Vincent Poirier y Georgios Papagianis

Sin él, se espera que crezca el peso en el juego del extaronja Jordan Loyd, Nick Weiler-Babb e Isaia Cordinier, que también arrastra problemas. Por dentro Rolands Smits y Ercan Osmani se han quedado como principales referencias. Se trata de dos interiores 'pequeños' pero que pueden coincidir en la pista y abrirse ambos para tirar de fuera.

Para este encuentro, Pedro Martínez mantiene la baja de Xabi López-Arostegui por una lesión muscular pero podría recuperar a Braxton Key tras haberse perdido los últimos partidos por un golpe en la pierna derecha. En función de si es alta o no, el entrenador deberá hace uno o dos descartes técnicos.

El encuentro supondrá el primer enfrentamiento del exterior estadounidense Darius Thompson con el que fue su equipo los últimos dos años y con el que llegó a un acuerdo este verano para rescindir que propició su fichaje por el Valencia.