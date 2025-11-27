Estos son los motivos de la repentina salida de Alina Iagupova de Valencia Basket

Valencia Basket y Alina Iagupova separan sus caminos de forma repentina en un momento clave de la temporada. El club y la jugadora han acordado su salida este 27 de noviembre, lo que deja al equipo sin la que a priori, es su mejor jugadora.

La ucraniana acarrea problemas personales desde hace un tiempo que le impiden estar centrada en el baloncesto tal y como ha podido saber Onda Cero Valencia. De hecho en muchos de los entramientos no ha estado presente, al igual que siendo descarte en algunos encuentros...

El club ha tratado de ser paciente y esperar a que todo volviese a su cauce, pero la situación es insostenible y ambas partes han acordado que la mejor solución era rescindir el contrato, y le toca de nuevo a la dirección deportiva encontrar un recambio a su altura en el mercado.

De momento, todo apunta a que la belga Hind Ben Abdelkader prolongará su contrato, que termina esta semana, por petición de Rubén Burgos, que la considera pieza fundamental del equipo.

Los números de Alina

Alina Iagupova llegó en la campaña 23-24 en el mes de enero para reforzar el perímetro y rápido se amoldó al equipo para conseguir los objetivos del Club. La ucraniana fue parte muy importante para levantar el primer título de Copa de la Reina y para cerrar el triplete con el título de LF Endesa.

La pasada campaña también tuvo un rol significante para conseguir la Supercopa LF Endesa y, de nuevo, el título de liga, junto con la primera clasificación a una semifinal de EuroLeague Women del equipo. La jugadora, por lo tanto, se marcha con un palmarés de 4 títulos: 2 LF Endesa (2024 y 2025), 1 Supercopa LF Endesa (2024) y 1 Copa de la Reina (2024).

En 86 partidos Iagupova ha entrado de lleno en la historia de Valencia Basket también en el apartado individual. La jugadora es 12ª en puntos con 926, 4ª en triples con 165, 5ª en asistencias con 261 y 6ª en robos con 127. Esto supone haber hecho una media de 10,7 puntos, casi 2 triples, 3 asistencias y 1,5 robos por partido en este periodo.