El Valencia firma el peor arranque goleador de su historia

El Valencia, que fue goleado este domingo por 0-5 ante el Barcelona en Mestalla en Liga, tan solo suma un gol a favor en las primeras cuatro jornadas del campeonato lo que supone el peor arranque goleador de su historia.

No obstante, el equipo de Carlos Corberán, que suma un punto de doce posibles, no vive su peor arranque en cuanto a puntos, dado que suma uno y en tres ocasiones no logró ninguno en estos primeros cuatro encuentros.

La única diana conseguida hasta el momento fue la que anotó el delantero nigeriano Umar Sadiq en la derrota ante el Deportivo en Riazor por 3-1 en la tercera jornada.

Los otros tres compromisos disputados, todos ellos en Mestalla, se han saldado con un cero en el marcador valencianista, ya que firmó un empate sin goles ante el Celta (0-0), sufrió una derrota por la mínima contra el Betis (0-1) y la goleada frente al Barcelona (0-5).

De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Corberán supera el que hasta ahora era el peor registro histórico y que se situaba en dos goles en sus cuatro primeros partidos. Ese balance se había producido hasta en cuatro ocasiones a lo largo de la historia.

La más reciente fue en la campaña 2015-2016, con el portugués Nuno Espirito Santo en el banquillo, y la lista de resultados fue la siguiente: Rayo (0-0) y Sporting (0-1), a domicilio ambos, y Deportivo (1-1) y Betis (0-0) en Mestalla. Las otras tres veces fueron en el siglo pasado, en las campañas 1997-198, 1969-1970 y 1959-1960.

El arranque liguero actual es el peor a nivel anotador pero no a lo que a puntos se refiere ya que hasta en otras tres ocasiones no había sumado ningún punto al término de la cuarta jornada.

La última vez que esto sucedió fue en la campaña 2016-2017 pero anteriormente también había ocurrido en las temporadas 1999-2000 y 1997-1998.