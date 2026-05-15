El Valencia no está salvado y jugará en San Sebastián para evitar jugarse la categoría contra el Barça en Mestalla

En el Estadio de Mestalla, los visitantes tuvieron pronto una enorme ocasión para marcar, pero Randy Nteka estrelló su penalti en el poste. La réplica del Valencia llegó al cuarto de hora, con una galopada de Javi Guerra que él mismo acabó en un derechazo duro, desviado por poco.

La siguiente acción peligrosa fue de nuevo del Rayo y supuso el 0-1 en el 20', un cabezazo de Florian Lejeune en un córner botado por Gerard Gumbau. Nada más cumplirse la media hora, el propio Gumbau metió un pase entre línea y Nteka se plantó en un mano a mano con el guardameta rival Stole Dimitrievski, pero éste le adivinó la intención de picar el balón.

Paulatinamente mejoraron los 'ches', ocasión incluida de Luis Rioja, y llegó su 1-1 poco antes del descanso tras un saque de banda donde Javi Guerra aprovechó para esprintar por banda derecha; apuró hasta la línea de fondo, centró raso hacia dentro del área y ahí remachó a gol Diego López con su pie diestro, habiéndose entrometido en la zaga visitante.

En la segunda mitad el ritmo fue algo más trabado, las sustituciones poco ayudaron a ninguno de los dos equipos y, aparte del ímpetu de Sadiq Umar, nadie creó amenazas reales en ataque. César Tárrega tuvo la última en el tiempo añadido, pero mandó fuera su testarazo en un córner. Así, las tablas finales dejaron al Rayo con 44 puntos y al Valencia con 43.

Debido a su empate, ambos cedieron terreno en la lucha por cazar el último puesto de acceso a competición europea, donde la Real Sociedad está ejerciendo de juez indirecto. Con su billete ya seguro para jugar la próxima Europa League gracias a su título de Copa del Rey alzado este curso, el cuadro 'txuri-urdin' visitó este jueves a un rival agobiado.