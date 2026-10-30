El Valencia blinda a Otorbi hasta 2031 con una cláusula de 60 millones de euros

El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de David Otorbi hasta junio de 2031, y sube su cláusula de rescisión hasta los 60 millones de euros.

El extremo de 19 años (16/10/2007) formado en la Academia VCF continuará en el club con el objetivo de seguir consolidándose en la élite. Su renovación supone una apuesta de presente y futuro para el Valencia CF.

Tras su irrupción en el primer equipo, Otorbi ha disputado ya 14 partidos oficiales con el Valencia CF y ha marcado su primer gol en el encuentro de la Jornada 8 de LALIGA EA Sports ante el Racing de Santander.

Desde su llegada a la Academia VCF a los 12 años, Otorbi ha ido progresando hasta convertirse en el jugador más joven en la historia del Valencia CF en debutar en partido oficial (16 años, 2 meses y 19 días) durante el partido de Copa del Rey ante el FC Cartagena disputado en enero de 2024.