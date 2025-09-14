Valencia Basket se refuerza temporalmente con Ike Iroegbu Y Ben Abdelkader tras las últimas lesiones

Valencia Basket ha incorporado al exterior Ike Iroegbu para reforzar la plantilla tras las lesiones de Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui, según informó el club este domingo.

Iroegbu, que ha firmado con el Valencia Basket con un contrato temporal de un mes, estaba libre después de haber terminado su vinculación con el Bàsquet Girona, equipo con el que jugó las dos últimas temporadas en la acb.

El base de California cuenta con pasaporte nigeriano, por lo que no computa como extracomunitario en la liga española, algo clave en su incorporación ya que el conjunto ‘taronja’ ya tiene en sus filas a Nate Sestina, Omari Moore y Kameron Taylor como extracomunitarios.

La incorporación de Iroegbu llega pocos días después de conocer las lesiones de Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui, quienes se perderán las próximas semanas de pretemporada y el inicio oficial de la campaña 2025/2026.

Refuerzo temporal también para Rubén Burgos

El club también ha incorporado de manera temporal a la jugadora Hind Ben Abdelkader, que firma hasta finales de noviembre para reforzar la plantilla ‘taronja’, según informó el club este domingo.

La base belga de 30 años y 1.72 metros de altura llega al Valencia Basket después de haber estado jugando la temporada anterior para el Shanxi Flame de la liga china, equipo con el que llegó a promediar 8 puntos por partido.

Ben Abdelkader cuenta con experiencia en la Liga Femenina Endesa tras su estancia en el Cadí La Seu la temporada 2014/2015, donde firmó un promedio de 11 puntos por encuentro en la competición doméstica.

El Valencia Basket destacó en su comunicado oficial que su fichaje se trata de un movimiento “para ayudar al equipo en el inicio de la competición”.

El equipo valenciano cuenta en el puesto de base con Leticia Romero, Marija Lekovic y Cristina Ouviña, quien todavía está trabajando físicamente tras no haber disputado la temporada pasada por maternidad.

La temporada 2025/2026 arrancará de manera oficial para el Valencia Basket el 27 de septiembre con la disputa de las semifinales de la Supercopa Endesa ante el Perfumerías Avenida.