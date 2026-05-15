Valencia Basket. a un partido de la cuarta liga consecutiva

Valencia Basket se impuso (73-81) al Casademont Zaragoza este jueves en el primer partido de la serie final por el título de la Liga Femenina Endesa, para optar a la cuarta liga consecutiva el domingo en el segundo asalto en el Roig Arena.

El equipo 'taronja' venció en el Pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa y robó el factor cancha en la final al mejor de tres partidos. Un demoledor 7-22 en el segundo cuarto decantó el choque en favor de un Valencia que tiene a tiro la cuarta Liga de su historia y seguir dominando el baloncesto nacional femenino.

La reedición de la pasada final arrancó con mucha tensión, pero el Valencia fue capaz de liberarse por momentos para abrir una brecha importante para el segundo tiempo (30-43). Khaalia Hillsman (20 puntos), Elena Buenavida (19) y Leo Fiebich lideraron a un Valencia Basket con más recursos y que mandó de 16 puntos en el tercer cuarto.

El Casademont Zaragoza, con Merritt Hempe (18 puntos), sintió el empuje de su afición y llegó con vida al último parcial. Leticia Romero dio puntos importantes a las visitantes pero Ornella Bankolé apretó el marcador en los últimos dos minutos. Raquel Carrera silenció el Príncipe Felipe y las de Rubén Burgos podrán sentenciar la final y la cuarta liga seguida el domingo en casa.