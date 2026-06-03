Valencia Basket abre en el Roig Arena su eliminatoria de cuartos del Playoff ACB ante Surne Bilbao Basket

Valencia Basket abre su vigésima participación consecutiva en el Playoff de la Liga Endesa enfrentándose en el primer partido de cuartos de final al Surne Bilbao Basket en la que será la tercera ocasión en la que estos dos equipos se encuentren en las eliminatorias por el título en competición nacional.

Tras completar la semana pasada una recta de triple partido con pleno de triunfos, el equipo taronja se ganó la oportunidad de contar con el apoyo de su afición para este primer partido ante un rival que ha crecido desde la defensa para un sprint final de triunfos que les ha devuelto a las eliminatorias acb.

Curiosamente, Valencia Basket se vuelve a encontrar con los Hombres de Negro cuando ya había sido su rival en cuartos de final en la última participación de los bilbaínos en la post-temporada, en 2015. Los precedentes dicen que nunca han sido un rival cómodo a estas alturas de temporada.

De hecho, el Surne Bilbao Basket se ha llevado el triunfo en sus dos visitas anteriores a València en partido de playoff y hace poco más de dos semanas le puso las cosas muy difíciles al cuadro taronja en partido de la fase regular de la Liga Endesa, que acabó cayendo de lado taronja por 88-83.

Los dos precedentes de este curso, sin embargo, acabaron con victoria valenciana. Aunque en los dos partidos el equipo vasco tuvo un cuarto de absoluto dominio en el que recuperó una importante desventaja. Valencia Basket mantiene las ausencias confirmadas por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto y añade otros jugadores con problemas: el pívot Nate Reuvers ha vuelto a entrenar tras perderse los dos últimos partidos por un proceso vírico pero no está todavía al 100%, Jean Montero no ha entrenado por un golpe en el hombro que recibió en el Palau Blaugrana el domingo e Isaac Nogués se lastimó el tobillo en la última sesión previa al partido.

El Surne Bilbao Basket vuelve al Playoff de la Liga Endesa once años después tras ganar cuatro de los últimos seis partidos (14 de los últimos 21 desde la visita taronja a Miribilla en la primera vuelta), incluyendo triunfos de mérito ante el Real Madrid o en la pista de La Laguna Tenerife para acabar la fase regular en la séptima posición y mantener viva hasta junio una temporada en la que previamente habían revalidado el título de la Fiba Europe Cup.

Liderados por la pareja que forman Pantzar y Hlinason, apoyados en la amenaza exterior de Hilliard y Jaworski y con una maquinaria defensiva perfectamente engranada que le ha convertido en uno de los equipos con mejor eficiencia defensiva y que más bajan la eficacia en el tiro de sus rivales, el equipo bilbaíno intentará mantener en el Roig Arena la impresionante racha que tuvo en la Fonteta en el playoff acb con su plantilla disponible al completo.