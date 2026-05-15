Los tramos de Utiel-Requena, referentes del automovilismo nacional

La comarca Utiel-Requena se convierte este fin de semana en el principal foco de atención de la actividad automovilística en nuestro país. El Rallye Ciudad de Utiel recibe a los equipos punteros del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), que celebra en la Comunitat Valenciana la primera cita sobre tierra de la temporada.

Después de haber acogido en 2024 la jornada inaugural del rallye de los FIA Motorsport Games, y, a finales del pasado año, la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i, los espectaculares tramos de gravilla de la comarca Utiel-Requena se erigen por primera vez como protagonistas del certamen por excelencia de la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo).

523,18 kilómetros dan forma al itinerario final del Rallye Ciudad de Utiel, compuesto por dos jornadas de competición (viernes y sábado), 12 especiales y 129,94 kilómetros cronometrados.

Después del test celebrado ayer en 'Las Cuevas de Utiel', que sirvió a los pilotos para empezar a adaptarse al terreno, los vehículos se enfrentarán por primera vez al cronómetro en el TCC (Tramo Cronometrado de Calificación) de Utiel (3,97 km), con el que arrancará la acción competitiva a las 09h30.

La Plaza Puerta del Sol de la localidad utielana será escenario a mediodía del acto de elección del orden de salida (12h45), y, más tarde, de la inauguración oficial del Rallye Ciudad de Utiel, que tendrá lugar en la rampa de salida a partir de las 17h50.

'El Ardal' (9,14 km), el tramo urbano de Utiel y 'San Antonio' (14,25 km) vertebran el recorrido de la primera jornada. Previamente, habrá una asistencia remota en la explanada de La Alameda. Los coches llegarán a las 21h50 al parque de trabajo del Circuit Ricardo Tormo, después de completar la segunda pasada a la superespecial de Utiel; la única cronometrada del viernes que se disputará en dos ocasiones, con salida y llegada en la Avenida del Deporte.

El Rallye Ciudad de Utiel se reanudará el sábado, a partir de las 08h00. Las mecánicas se someterán a otro tiempo de servicio en el propio circuito, antes de acometer la primera de las tres secciones de la etapa decisiva.

La primera de ellas estará formada por las segundas pasadas a las especiales de 'El Ardal' (9,14 km) y 'San Antonio' (14,25 km). A partir de mitad de etapa, la acción de la prueba se trasladará a los tramos de 'Calderón' (11,48 km), 'Las Cuevas-El Cherano' (15,76 km) y 'El Viso-D.O. Utiel-Requena' (12,14 km).

Este último ejercerá un papel clave, al hacer las veces de tramo bonificado (TC Plus) en su primera pasada, antes de zanjar definitivamente, a las 19h44, la tercera cita del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes). La Plaza Puerta del Sol pondrá el broche al Rallye Ciudad de Utiel con la entrega de trofeos, prevista para las 21h30 del sábado.