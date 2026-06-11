Los 'taronja' golpean primero en los playoff tras un final de infarto

Valencia Basket escapó en la prórroga este miércoles de la trampa que le puso el Asisa Joventut y se llevó por 118-117 el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa, en el que una exhibición de Ricky Rubio y una defensa zonal le pusieron contra las cuerdas pero en el que gracias al Jean Montero, 27 puntos y 8 rebotes, y a Jaime Pradilla pudo forzar un tiempo extra en el que dos tiros libres del dominicano y una última defensa le dieron el triunfo.

Con 22 puntos y 11 asistencias, Ricky Rubio impulso durante todo el encuentro a la Penya ante un Valencia Basket que no fue capaz de desmontar la zona de su rival pero que se agarró al partido corriendo cuanto pudo y gracias a su enorme capacidad de anotación. Además, en la última jugada del tiempo reglamentario y en la de la prórroga consiguió lo que no logró en el resto del choque: cortocircuitar el ataque de su rival.

Ricky se echó a su equipo a la espalda sin que Badio pudiera contenerle y dio un pequeño colchón a los suyos. El Valencia parecía bloqueado y Miret aprovechó para dar descanso a Rubio y darle tiros a Jabari Parker. A cinco minutos su equipo ganaba por siete y controlaba el partido (86-93, m.35).

Otra vez la reacción del Valencia llegó desde atrás pero la vuelta de Ricky y otro tiro abierto de Parker le permitieron entrar por delante al último minuto. Una canasta con adicional de Hunt amenazó con derrumbar a los locales pero falló el tiro libre y en el siguiente ataque Jaime Pradilla empató el choque a falta de 17 segundos.

Eligió defender el Valencia, norma habitual de Pedro Martínez, y le salió bien. Hakanson falló un tiro muy forzado y el choque fue a la prórroga. El tiempo extra fue un intercambio de canastas con poca defensa ya de ambos equipos en el que Taylor y Montero asumieron el juego local y Hunt y Ricky tiraron de la Penya, que entró uno arriba a los últimos 24 segundos.

Parker hizo falta a Montero y el dominicano puso uno arriba al Joventut a falta de siete segundos. De nuevo tenía bola la Penya para llevarse el triunfo pero otra vez el Valencia se puso el mono de trabajo y Hunt no pudo acabar cómodo su penetración. El primer triunfo era 'taronja'