Sigue el Valencia - Real Sociedad desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe a la Real Sociedad tras la primera victoria en La Liga ante el Alavés y en espera de saber como se reestructurará el club tras la salida del entrenador y la llegada de Braulio.

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Este domingo vive el Valencia-Real Sociedad desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Pablo Lara.