RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Valencia - Betis desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

Onda Cero Valencia te ofrece todos los partidos del Valencia CF en La Liga

ondacero.es

Valencia |

Sigue el Valencia - Betis desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano
Sigue el Valencia - Betis desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero Valencia

El Valencia recibe al Betis en Mestalla, y tendrá que ganar si no quiere llegar al parón de selecciones en descenso, aunque evitarlo es algo que ya no depende sólo de la vitoria este domingo.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este domingo vive el Valencia Vs Betis desde las cinco de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer