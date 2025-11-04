Sigue el Valencia - Betis desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al Betis en Mestalla, y tendrá que ganar si no quiere llegar al parón de selecciones en descenso, aunque evitarlo es algo que ya no depende sólo de la vitoria este domingo.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este domingo vive el Valencia Vs Betis desde las cinco de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.