Sigue el Valencia - Atlético de Madrid el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al FC Barcelona en Mestalla para cerrar una irregular temporada que podría acabar con los de Corberán en la COnference League si tumban al campeón de liga y no ganan ni Rayo ni Getafe en sus duelos directos con equipos que se jugan la permanencia.

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Este sábado vive el Valencia Vs FC Barcelona desde lasocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Álex Oviaño y Alejandro Sahuquillo.