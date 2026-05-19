Sigue el Valencia - Atlético de Madrid el Radioestadio Valenciano

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Redacción

Valencia |

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El Valencia recibe al FC Barcelona en Mestalla para cerrar una irregular temporada que podría acabar con los de Corberán en la COnference League si tumban al campeón de liga y no ganan ni Rayo ni Getafe en sus duelos directos con equipos que se jugan la permanencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Cetradec.

Este sábado vive el Valencia Vs FC Barcelona desde lasocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Álex Oviaño y Alejandro Sahuquillo.

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