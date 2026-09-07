Sigue el Sevilla - Valencia desde el Sánchez Pizjuán en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al Sevilla sin conocer la victoria y tras el desastre en Mestalla ante el Barcelona además lo hará como equipo en posición de descenso, con el entrenador en la cuerda floja y un ambiente muy tenso.

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Este viernes vive el Sevilla-Valencia desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Pablo Lara.