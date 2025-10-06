Ron Gourlay: "Tenemos el compromiso pleno por parte de la directiva, apoyo total del presidente y seguiremos haciendo crecer al Valencia"

Pese al cambio de guión en el Valencia CF, con el cambio de presidente, la llegada el nuevo CEO de fútbol Ron Gourlay y un mercado de fichajes en el que se ha invertido más que en las últimas campañas, los viejos fantasmas de dudas revolotean de nuevo en un club, que vuelve a estar en la parte baja de la tabla, es 15º tras dos derrotas consecutivas ante Oviedo y Girona, equipos que eran colistas cuando se enfrentaron al Valencia.

El británico ha comparecido ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje de tranquilidad yd e apoyo tanto el entrenador como a los jugadores, en una semana complicada tras sumar la segunda derrita consecutiva del curso.

Gourlay afirma tener "las herramientas para que el VCF siga creciendo, esto se demuestra en la inversión que se hizo este verano. Trabajamos juntos para cumplir nuestros objetivos. No puedo juzgar lo que se hizo años atrás. Tenemos el compromiso pleno por parte de la directiva, apoyo total del presidente y seguiremos haciendo crecer al Valencia”.

En los últimos partidos, "he sentido cómo se empieza a acumular cierta frustración entre los valencianistas, medios de comunicación y quiero que el mensaje sea muy claro: entendemos la frustración, sentimos el dolor como Club y queremos devolver a los aficionados lo que se merecen. Entendemos la frustración de los valencianistas cuando las cosas no van como nos gustaría, pero hay que entender que estanos en un momento de transición y hay muchos altibajos. Debemos unirnos, perseverar y seguir esforzándonos. El mensaje para los aficionados es muy claro: tenemos que estar unidos, con la misma unidad que vemos en el Club, y debemos seguir esforzándonos cada día", ha explicado Gourlay.

Compromiso de la plantilla

Los jugadores "están comprometidos, pero lo tenemos que demostrar en cada minuto, no hay ningún partido fácil. La gestión de los partidos debe mejorar, pero también entendiendo que hay nuevos jugadores que tratan de asentarse.

Hay que entender de dónde venimos como Club con respecto a las temporadas anteriores. Cada persona tiene su función y en cuanto a los jugadores y todas las personas que trabajan en el Club, puedo asegurar que es volver a Europa, pero ese mérito se tiene que ganar compitiendo cada día. Por supuesto que queremos devolver al VCF a glorias pasadas. Hay que tener en cuenta que el Nou Mestalla está muy cerca y queremos tener una excelente plantilla para cuando lo podamos inaugurar.

En un estadio del calibre del Nou Mestalla, el VCF tiene que estar compitiendo en Europa. Sabéis los plazos y lo que significa. Estamos trabajando para que este equipo pueda garantizar que en el Nou Mestalla estemos en Europa”.

Le digo a la gente que confíe en mí. He trabajado con clubes muy grandes, entrenador y jugadores muy grandes. Se trata de una confianza en el Club. En el pasado se han tomado ciertas decisiones en un contexto que yo no estaba. Veo a muchas personas trabajando todos los días que les importa mucho el VCF. Lo han pasado muy mal, pero han seguido trabajando y todos queremos que el Club siga creciendo.

Tenemos a un entrenador que es muy capaz de lidiar con cualquier asunto a nivel de vestuario. Estoy ahí apoyándole cada día, hablamos cada día, no solo con él, sino con el equipo médico, director de la Academia VCF… es algo muy importante y demuestra la enorme unión de este Club. Entiendo la decepción con los resultados, pero acabarán llegando.