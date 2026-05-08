El Rallye Ciudad de Utiel, que se celebra del 13 al 16 de mayo, aspira a entrar en el European Rally Championsip en 2027

El Rallye Ciudad de Utiel estrena a lo grande su puntuabilidad para el S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), destacando como la única cita del calendario nacional que va a ubicar su centro de operaciones en una instalación automovilística del nivel y la entidad que caracterizan al Circuit Ricardo Tormo.

Gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana y de la FACV (Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana), la prueba organizada por la Escudería Negrete Racing va a disponer de una infraestructura inmejorable para acoger el parque cerrado de la etapa del viernes, y, al mismo tiempo, el parque de asistencia del Rallye Ciudad de Utiel.

Una sinergia perfecta, que convierte al Circuit Ricardo Tormo en el nuevo enclave de referencia de la prueba valenciana, como ya lo fue en 2024, durante los FIA Motorsport Games, cuyos tramos de tierra seleccionados para la competición de rallye han dado lugar ahora al novedoso Rallye Ciudad de Utiel.

La localidad de la comarca Utiel-Requena, sede el pasado noviembre de la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i, acogerá la ceremonia inaugural del viernes y la entrega de premios que pondrá el broche el sábado por la tarde a la primera cita de tierra del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) 2026.