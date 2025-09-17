Quique Llopis: "Hace tres o cuatro años hubiese firmado esto con los ojos cerrados"

El valenciano Quique Llopis, cuarto en la final de 110 vallas de los Mundiales de atletismo, declaró este martes, tras quedarse a "un paso de la ansiada medalla", que hace "tres o cuatro años hubiese firmado esto con los ojos cerrados".

Llopis, entrenado por Toni Puig, mantuvo la esperanza de subir al podio hasta el final por el buen momento deportivo que atraviesa, algo que se notó en el crono (13.16), a solo cuatro centésimas del bronce, y porque el triple campeón del mundo, el estadounidense Grant Holloway, cayó eliminado en semifinales.

Me veo bien y, sin duda, hace tres o cuatro años hubiese firmado con los ojos cerrados esto de estar en finales de Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales

"Estoy contento porque lo que me gusta es conseguir una buena carrera en una final y he aprovechado la oportunidad aunque no he podido conseguir la ansiada medalla. Me veo bien y, sin duda, hace tres o cuatro años hubiese firmado con los ojos cerrados esto de estar en finales de Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales", dijo Llopis, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

La ausencia de Holloway no fue una sorpresa para Llopis, que tampoco veía al estadounidense como aspirante a medalla pese a lo impresionante de su palmarés.

"Holloway no ha estado bien y aunque hubiese estado en la final no hubiese conseguido medalla. No ha sido su año, viene de conseguir todo en 2024 y será difícil para él mantener la motivación. Igual le ha costado un poco más, pero lo volveremos a ver luchando por ser campeón del mundo", destacó.

Tras una temporada larga, lo más inminente para Quique Llopis es "descansar" porque está "reventado".

"La temporada ha sido eterna. Después de las eliminatorias he arrastrado una molestia en un tobillo aunque luego en carrera no te duele nada, parece que estás anestesiado. Hay que descansar y coger la vuelta con ganas para tratar de mejorar cosas a nivel técnico, igual que las salidas", concluyó.