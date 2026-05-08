La permanencia del Levante pasa por ganar a un Osasuna que lucha por los puestos europeos

El Levante, penúltimo de LaLiga EA Sports a cuatro puntos de la permanencia, tiene la urgencia de vencer este viernes en el Ciutat de València a un Osasuna, virtualmente salvado con 42 puntos y cerca de los puestos europeos, si no quiere perder las opciones de luchar por la salvación.

Con apenas doce puntos en juego, el Levante no puede fallar en su estadio, donde ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos. Solo puede sumar los tres puntos y esperar que el resto de resultados de la jornada sean favorables para seguir con opciones reales de lograr la permanencia.

El club ha convocado a su hinchada una hora y media para recibir al autocar y esperan que los aficionados tiñan de azulgrana las gradas.

El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Unai Elgezabal, Iván Romero y Carlos Álvarez y no podrá contar con el sancionado Kervin Arriaga por acumulación de amarillas.

Tras la debacle en La Cerámica ante el Villarreal, el entrenador luso podría darle de nuevo la alternativa a Manu Sánchez en defensa y Raghouber, a priori, ocupará el puesto de Arriaga en la medular junto a Olasagasti y Pablo Martínez.

Más dudas hay para los acompañantes de Carlos Espí en ataque, con Víctor García y Tunde como las posibilidades más lógicas. Sin embargo, Castro cuenta también con la opción de Paco Cortés, Losada e incluso Brugué.

Por su parte, el Osasuna visita al Levante con la oportunidad de dar un salto importante en la clasificación tras la derrota ante el Barcelona en El Sadar y con la séptima plaza a tiro en su pelea por Europa.

Alessio Lisci ha señalado al respecto que “es muy probable que sea un dentro o fuera. Depende de si hay una plaza más o no, que eso puede cambiar la película, pero no podemos ir a especular, no hay plan B”.

Los rojillos vienen de caer frente al Barcelona en El Sadar (1-2), una derrota que puso fin a la buena dinámica, aunque también dejó argumentos suficientes para seguir creyendo en el objetivo continental.

Lisci contará con prácticamente toda la plantilla disponible. La única baja seguirá siendo Víctor Muñoz, mientras que Raúl Moro apunta de nuevo al once.

El extremo ocupará la banda izquierda en un equipo sin muchas novedades respecto a las alineaciones habituales del técnico italiano.

Una victoria permitiría a Osasuna alcanzar los 45 puntos y, dependiendo de otros resultados, superar hasta a cuatro rivales en la tabla para situarse en la séptima plaza. Antes, eso sí, tocará hacer el trabajo en un duelo que puede marcar el rumbo del tramo final de temporada.