La violencia machista crece en la Comunitat aunque aumenta el número de víctimas que denuncian

El número de víctimas de violencia de género ha aumentado casi un 15% en 2023 en la Comunitat Valenciana, según los datos anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros. El número de víctimas crece pero, también, el de denuncias porque son cada vez más las mujeres que denuncian contra el machismo, concretamente, casi un 10% más; de hecho, el 66% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas.

"No podemos caer en el desánimo. Debemos seguir avanzando por las víctimas que siguen sufriendo y por la memoria de las que, lamentablemente, han perdido su vida en manos de sus maltratadores", defiende la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. "Los datos que se hacen públicos hoy son una muestra del trabajo de la Justicia, que está a un altísimo nivel", añade Carmona en declaraciones a los medios de comunicación.

ALANNA pone el foco sobre las víctimas con menores a su cargo

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con una mayor tasa de mujeres afectadas por la violencia de género. La Asociación ALANNA, entidad valenciana que trabaja con víctimas de la violencia machista, anima a denunciar siempre y muestra su preocupación por las víctimas del machismo con hijos o hijas a su cargo.

"¿Alguien se pregunta por qué las mujeres no acaban de decidirse a denunciar?", se pregunta la presidenta de ALANNA, Chelo Álvarez. "La respuesta es que la gran mayoría tienen hijos e hijas. Las niñas y los niños de las víctimas no están siendo protegidos; en cualquier caso, de manera cautelar y esto no es suficiente. A las víctimas les preocupa, y mucho, qué pasa con sus hijos e hijas", reflexiona Álvarez en declaraciones a Onda Cero.

Por provincias, València encabeza el número de denuncias presentadas por violencia machista contra las mujeres, seguida de Alicante. Más lejos aunque con un número de víctimas destacado también, se encuentra la provincia de Castelló.