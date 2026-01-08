Venezolanos en la Comunitat trasladan a Pérez Llorca su "alegría" ante la detención de Nicolás Maduro

Representantes de asociaciones y organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana han trasladado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, su "alegría" tras la detención de Nicolás Maduro, aunque también han mostrado "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en el país. Por su parte, el jefe del Consell ha coincidido con ellos en la necesidad de avanzar "hacia una nueva etapa".

Al encuentro, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat, han asistido la exembajadora de Venezuela en Bélgica y la UE, presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España Comunitat Valenciana, Mary Ponte; el empresario Venezolano, CEO de las radios FM la X y Planeta Radio, y el presidente de la Asociación de Emprendedores y Comunicadores Unión Europea, Carlos Martínez.

También han participado el presidente del Comité Electoral de las Elecciones Primarias de la Oposición Venezolana, vicepresidente de la asociación Voluntades Unidas para la Inclusión y Miembro del Comando con Venezuela, Andrés Osorio; el sargento en el exilio de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Edgardo Díaz, y el presidente de la Asociación de Venezolanos en Castellón, Luis Méndez.

Pérez Llorca ha trasladado a los representantes de colectivos venezolanos el respaldo del Consell en "la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho" en Venezuela, según recoge el Gobierno valenciano en un comunicado.

En la Comunitat Valenciana se calcula que residen unos 62.000 venezolanos, según datos facilitados desde el Consell.

Antes de la reunión, en declaraciones a los medios, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha explicado que el encuentro con Pérez Llorca se da para "compartir la situación que se está viviendo" en Venezuela, "qué es lo que estimamos que está sucediendo y que pueda suceder a raíz de la extracción" de Nicolás Maduro, "de quien yo obviamente no catalogo como presidente porque robó las elecciones, sino de un grupo de delincuentes que tomaron el poder hace 26 años y que finalmente comienza el proceso de libertad" en el país.

En este contexto, Ponte ha agradecido "el interés que se está teniendo en todo lo que está pasando, que no es más que la liberación de un país que ha sido perseguido, torturado, asesinado" y que ha "exiliado a más de nueve millones de personas".

Dicho esto, ha mostrado "alegría" pero también "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en Venezuela, aunque ha reconocido que el mismo va a ser "difícil", y ha incidido en la "inmensa alegría de saber que comienza a cumplirse el anhelo de casi 40 millones de personas que somos venezolanos dentro y fuera".

Sobre si le preocupa la continuidad del chavismo mediante la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha sostenido que la mandataria "no es presidenta", sino que "como ellos mismos decían, es una cachorra del imperio". "Ella tiene que hoy cumplir lo que le indican desde Estados Unidos", ha remarcado.

Por otro lado, sobre la transición que afronta el país, aunque ha confesado que no es "experta en el tema", ha afirmado que hay "muchos venezolanos que se han dedicado a estudiar" estas situaciones "pensando justo en lo que venía" y que indican que estos procesos "siempre tienen que contar con alguien de ese régimen del que se está saliendo" para "generar un puente hacia lo que se busca, que es la democratización y la libertad".

Por eso mismo, ha señalado que tanto Delcy Rodríguez como su hermano "sean ese puente inicial", pero ha recalcado que, "indudablemente, como lo han dicho muy claramente desde el gobierno de Estados Unidos, bajo la tutela de ellos".

Y sobre el hecho de que el que fuera candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a València el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha confirmado que este evento "ya estaba planificado" y que González "vendrá". "Vive en Madrid y lo tendremos aquí recibiendo ese premio", ha ratificado.

No obstante, ha explicado que, cuando se conoció que González y la líder opositora venezolana Maria Corina Machado habían ganado este galardón, se comunicó a la organización que no sabían "si podría recibirlo o no porque todavía no había pasado lo del 3 de enero, pero por supuesto estábamos en una situación muy tensa".

Y ha confirmado que le han "confirmado que vendrá" a València Edmundo González, quien ha apuntado que ya ha estado "en otras ocasiones" en la ciudad, pero no así Maria Corina Machado, que permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz.

Concentración de la Plataforma Bolivariana

Por su parte, la Plataforma Bolivariana del País Valencià "Hugo Chávez" se concentra este jueves en la plaza de la Virgen de Valencia "en solidaridad con Venezuela".

Condenan la "agresión militar" de la administración de Donald Trump y lo que califican como el "secuestro" de Maduro para el que reclaman su "inmediata liberación".