El Valencia viaja a Sevilla con las únicas bajas de Castillejo y Jaume

El Valencia ha viajado a Sevilla con las únicas bajas de Samu Castillejo y Jaume Doménech. El extremo valencianista sigue recuperándose de sus problemas en la zona costal y no ha podido viajar hasta Sevilla.

En la convocatoria han regresado Diakhaby y Marcos André. Ambos estuvieron ausentes por sanción ante el Elche. También ha podido entrar Edinson Cavani. El delantero uruguayo se retiró al descanso por molestias en el tobillo y todo parece indicar que ya ha superado sus molestias y podrá estar en el once titular de Gattuso para enfrentarse a los de Sampaoli.

Esta mañana Gattuso reconocía al ser preguntado por posibles rotaciones que "aquí no hay unidad A y B. Tenemos jugadores que entrenan a full. Para mi todos están al mismo nivel. La prioridad son los números de la analítica. Miraré los números para decidir. El que esté al 100% jugará y el que no, no será titular".