Gattuso: "Aquí no hay unidad A y unidad B"

Tras el empate ante el Elche en Mestalla, el Valencia visita un campo complicado, el Pizjuán, ante un rival, el Sevilla que tras la llegada de Sampaoli ha mejorado. Ante la cercanía del encuentro podría haber algún tipo de rotación. Gennaro Gattuso tiene claro que "aquí no hay unidad A y B. Tenemos jugadores que entrenan a full. Para mi todos están al mismo nivel. La prioridad son los números de la analítica. Miraré los números para decidir. El que esté al 100% jugará y el que no, no será titular".

Y sobre la diferencia de calidad de un equipo y otro reconocía que "pienso que el Sevilla si miras la plantilla y los últimos diez años tiene otro nivel. Cuatro o cinco Europa League... tiene una gran plantilla, han cambiado al entrenador y el estilo es diferente. Nosotros tenemos que ir y jugar con mucha personalidad. Si no vas así y vas con miedo será un partido muy complicado".

A lo que no renuncia el italiano es a su estilo de juego. "Pienso que el partido con el Elche ya acabó. Se puede mejorar trabajando aquí en la Ciudad Deportiva. No tenemos que pensar que se va a Sevilla a defender, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo", afirmaba a la vez que reconocía que "todos los partidos son difíciles. Jugamos contra un equipo que tiene mucha calidad, con mentalidad ganadora y en un estadio muy difícil. En La Liga tienes que respetar a todos los rivales y tienes que jugar al 200%. Tenemos que tener mentalidad fuerte. Mucho respeto por el Sevilla pero tenemos que prepararlo bien y jugar con gran mentalidad".

Y expone la que será para él una de las claves del encuentro. "El Sevilla ha jugado sin delantero los dos últimos partidos. Les gusta jugar la pelota. Será un partido muy complicado y tendremos que cerrar bien las líneas de pase porque al no jugar con delantero sino con un 10 les gusta combinar mucho".

El nivel del equipo

Pese al empate ante el conjunto ilicitano, Gattuso sigue contento con el nivel que está dando su equipo. "Tengo bien claro donde está el nivel de mi equipo. Creo que estamos a un buen nivel y debemos seguir como hasta ahora. Tenemos que analizar y hablar de fútbol. El segundo partido contra el Elche no fue cuestión de mentalidad sino de posición. En la segunda parte nunca estábamos en la posición perfecta, fallamos muchos pases. No tenemos que ganar al Sevilla para pensar que el equipo está bien, tenemos que seguir en la línea de lo que trabajamos. El partido lo remontamos ante el Elche. Ellos tiraron tres veces a puerta y marcaron tres goles. Aunque el árbitro pitara para mi era gol. Es extraño que te tiren tres veces y te marquen tres goles. Me gustó el equipo contra el Elche porque pudimos marcar dos goles y remontar. El segundo tiempo fue totalmente diferente al primero ".

La renovación de Toni Lato

En las últimas horas han aparecido informaciones de equipos interesados en Toni Lato. El canterano acaba contrato a final de temporada y Gattuso no quería seguir hablando de posibles renovaciones. "Vosotros sabéis lo que pienso de Toni Lato. En este momento tenemos tres jugadores en la misma posición. El club sabe lo que pienso, y es un problema del club no mío. Estoy muy contento de cómo entrena y trabaja a full. Si sigue entrenando de esta manera... tiene que decidir el club que sabe lo que pienso de él". Y añadía que "yo no puedo hablar siempre de las renovaciones. Tengo que hablar de fútbol. No soy el director deportivo. El club ya sabe lo que pienso y ya está. Tenemos un director deportivo y tenéis que hablar con él. Yo cuando hablo con el club ya sabe lo que pienso de la plantilla pero yo no puedo estar siempre hablando de renovaciones. A mi me gusta trabajar en el campo, preparar el partido. No puedo hablar siempre de renovación. Todo el mundo sabe lo que pienso de los jugadores que tienen que renovar. Si no tendría que cambiar de trabajo y no ser el entrenador sino el director deportivo".

Cavani y Mamardashvili

Y sobre el estado físico de Edinson Cavani, retirado con molestias en el tobillo al final de la primera parte ante el Elche afirmaba que "ayer estaba mejor del tobillo. Hoy miraremos si puede empezar con nosotros a preparar el partido".

Por otro lado Mamardashvili se convirtió en protagonista del encuentro ante el Elche al hacer un absurdo penalti del que ha pedido disculpas al propio Gattuso. "He hablado con él y me dijo que lo sentía. Le he dado una hostia porque no pasa nada porque en otros partidos nos ha salvado. ¿Qué lo siento? Esto pasa en el fútbol y tiene la máxima confianza mía y de todo mi equipo por eso. No puede ser que diga lo siento, de lo siento nada".