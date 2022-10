Sampaoli: "El Valencia es un equipo agresivo, muy veloz"

El Valencia se enfrenta al Sevilla de Jorge Sampaoli. El técnico se hizo cargo recientemente del conjunto hispalense y ha hablado del Valencia de Gattuso como un equipo "agresivo".

"El Valencia es un equipo agresivo, muy veloz en transiciones. Tiene gente muy decidida y va a ser un partido complejo si no lo jugamos bien. La prioridad es jugar mejor que el rival y en esa estamos. Más allá de conocimiento del rival debemos mejorar nuestras caracteristicas que todavía no lo hemos logrado", afirmaba.

Sobre Edinson Cavani

En 2015 Sampaoli entrenaba a la selección de Chile y tuvo un enfrentamiento durante un partido con el delantero uruguayo Edinson Cavani. En el descanso fue a buscarlo para llamarle en repetidas ocasiones "cagón". Hoy no quería acordarse de ese momento. "No recuerdo, 2015 pasó hace mucho tiempo", señalaba para añadir que "no tengo cuentas en el pasado. Nos hemos enfrentado en partidos de eliminatorias, de Copa América... Es un jugador que tiene un nivel altísimo, un jugador que tiene la valentía y la fortaleza para ganarte un partido por sí solo. Tiene mi respeto siempre y mi admiración. Es un jugador que en esa posición uno siempre le quiere tener".