El Valencia denuncia que la corriente negativa condiciona a los árbitros

Tras los insultos recibidos por José Bordalás en San Mamés ante el Athletic Club, el Valencia ha emitido un comunicado oficial pidiendo respeto hacia la figura de su entrenador y afirma que esa corriente negativa hacia el Valencia "trata de condicionar al estamento arbitral".

El comunicado oficial

Este es el comunicado oficial del Valencia pidiendo respeto:

"El Valencia CF lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo nuestro entrenador José Bordalás y nuestro equipo a lo largo de la temporada.

Una corriente adversa, alimentada también por algunos medios de comunicación y cuyo único propósito es hacer daño al técnico y al equipo, y que ha llegado a propiciar insultos muy graves por parte de varias aficiones contrarias hacia nuestro entrenador. Además de crear también una corriente negativa para tratar de condicionar al estamento arbitral.

Por ese motivo, desde el Club solicitamos el mayor respeto hacia nuestro técnico y nuestra plantilla".

La respuesta de Bordalás

El técnico alicantino se ha referido a ese comunicado en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic club. Sobre las críticas de equipo duro y que juega poco al fútbol afirmaba sentirse "si no el blanco, el comodín. No solo a los entrenadores, también previo a la final de Copa. Es continuo. Es un comodín. Si las cosas salen mal, el motivo es el juego del Valencia y su técnico. No se atreven a meterse con el Valencia, pero sí con su técnico. Yo le he trasladado al club que han incidido en mí, pero se están metiendo con el club. Tenemos que defendernos todos de cualquier injusticia. Yo no me siento perseguido, sino ese comodín que utilizan siempre. Confío plenamente de que esos insultos se sancionen. No porque sea yo porque mañana pueden ser contra cualquier técnico. No se puede permitir".

Y respecto a si llega tarde este comunicado del club añadía que "Si se hubiera cortado antes, quizás no hubiésemos estado tan señalados. No se hizo y se ha hecho ahora. Nunca es tarde si se defienden los intereses del Valencia. Uno ya tiene experiencia, he vivido muchas cosas y he vivido partido donde al rival le señalaron dos penaltis y el presidente ha entrado el túnel con el árbitro y ha armado la de Dios. Cuando se cometen injusticias, no vas a poner la otra mejilla. El que quiera que le respeten, primero tiene que respetar".