José Bordalás: "Soy el comodín para muchos equipos cuando no ganan"

Por más de media hora compareció el técnico alicantino del Valencia CF José Bordalás en la previa del encuentro que reedita la final de Copa del Rey ante el Betis en Mallorca. Rueda de prensa donde poco se habló del partido y sí mucho de los ataques al estilo del Valencia CF personalizados en su entrenador como se pudo ver en San Mamés.

Sentirse prejudicado

"La verdad es que como todos sabéis nos sentimos perjudicados. No por acciones y decisiones puntuales, sino por un cúmulo de cosas que ya conocéis y que no voy a volver a repetir. Estamos centrados en el día a día y acabar la temporada lo mejor posible".

El propio Bordalás habla de se han sentido perjudicados en acciones puntuales aludiendo a que "todos hemos podido comprobarlo. No voy a hablar de acciones puntuales porque ya las hemos debatido. Bueno... vemos acciones en algunos partidos que a nosotros nos han costado rojas y pasan desapercibidas. Eso es lo que obviamente tanto el club como nosotros no queremos que nos den nada, pero que no nos resten".

El comodín para muchos

"Si no el blanco, el comodín. No solo a los entrenadores, también previo a la final de Copa. Es continuo. Es un comodín. Si las cosas salen mal, el motivo es el juego del Valencia y su técnico. No se atreven a meterse con el Valencia, pero sí con su técnico. Yo le he trasladado al club que han incidido en mí, pero se están metiendo con el club. Tenemos que defendernos todos de cualquier injusticia. Yo no me siento perseguido, sino ese comodín que utilizan siempre. Confío plenamente de que esos insultos se sancionen. No porque sea yo porque mañana pueden ser contra cualquier técnico. No se puede permitir".

¿Comunicado tarde?

"Si se hubiera cortado antes, quizás no hubiésemos estado tan señalados. No se hizo y se ha hecho ahora. Nunca es tarde si se defienden los intereses del Valencia. Uno ya tiene experiencia, he vivido muchas cosas y he vivido partido donde al rival le señalaron dos penaltis y el presidente ha entrado el túnel con el árbitro y ha armado la de Dios. Cuando se cometen injusticias, no vas a poner la otra mejilla. El que quiera que le respeten, primero tiene que respetar".

Continuidad de Hugo Duro

"Yo ya lo comenté. Primero, tengo que hablar con el club. Si considera que debe consultarme en una decisión tan importante, gustosamente daré mi opinión. No quiero hacerla pública sin saber la opinión del club".

Mercado de salida

"Tenemos que sentar y daré mi opinión de los jugadores que deban llegar. Cuando hablo nivel Valencia, muchos pueden pensar que soy muy exigente y hablo de jugadores como el Kily, Albelda y Pellegrino. Hablo de jugadores que vengan a ayudarnos y den el salto. Nos tenemos que reunir y es una decisión que tenemos que consensuar tras una temporada complicada. Yo daré mi opinión de los que se tienen que quedar".

Llegar a jugadores con nivel sin dinero

"Creo que deberíamos aparcar el tema. Mañana tenemos un partido y no hemos hablado nada del tema. Tendremos las reuniones oportunas para intentar mejorar la plantilla dentro de las posibilidades del club. Eso se tiene que tratar cuanto antes porque los equipos están confeccionándose. Tengo conocimientos de clubes que tienen prácticamente hechos algunos jugadores. Hace poquito hablaba con un directos deportivo que encontré y me hablaba de la intención de su club de fichar a tres o cuatro jugadores para dar un salto a su club".

Mamardashvilli y Diakhaby

"Yo estoy muy contento. Hemos hecho un trabajo increíble con Diakha. Cuando llegué, me comentaban que era un jugador para intentar sacarlo y hemos contribuido a una transformación que estoy contento y le tengo que felicitar. Ha sido capaz de aquellos errores gravísimos que le constaban puntos al equipo, corregirlos. Se ha ganado a pulso ser titular. La atención que tiene es en la que se tienen que mirar otros compañeros. Diakhaby es ahora mismo un jugador muy importante que se ha revalorizado una barbaridad. Yo no valoro otra posibilidad que no sea continuar".

"La verdad es que me llena de satisfacción que he conseguido que en otros equipos jugadores que se revalorizan. Siempre lo he conseguido. Giorgi es un jugador que se ha revalorizado. En un momento de la temporada me solicitaron que bajara al filial, pero me opuse. El tiempo ha demostrado que con el trabajo de todos hemos conseguido que sea un jugador que ha crecido. No sabemos si de manera inmediata el club tenga una oferta. Tiene que mejorar el juego con el pie, ser más tranquilo a la hora de tomar decisiones... Nos está ayudando muchísimo".