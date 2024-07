Valencia agotará todas las vías posibles para ser sede del Mundial 2030

Tras aprobar las fichas urbanísticas que desbloquean la construcción del nuevo Mestalla, el President de la Generalitat Carlos Mazón se ha reunido con la Alcaldesa de Valencia María José Catalá para ver los pasos a seguir para tratar de que Valencia sea incluida como una de las sedes del Mundial 2030. En la reunión también han participado Luís Cervera, Director General de Deportes y Rocío Gil, concejala de Deportes.

Recientemente la Generalitat junto al Ayuntamiento, la Federación Valenciana de Fútbol y el propio Valencia CF mandaron un mail al Director General de FIFA para que intermedie con la RFEF y pueda incluir a Valencia como una de las sedes.

El President Mazón exigía explicaciones del porqué Valencia se ha quedado fuera del Mundial 2030. "Dado que ya pasan demasiados días y la no contestación, hemos querido dar cuenta de los pasos que estamos dando, de cómo estamos trabajando y de la extraordinaria ambición con la que seguimos trabajando sin ningún tipo de menoscabo ni de bajar los brazos ni de bajar la mirada ante una oportunidad que ha sido rigurosa, exigente tanto con el club como con los propios merecimientos que tiene la ciudad. Exigimos las explicaciones mínimamente entendibles y exigibles a la Federación y o el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes y que merecen a los valencianos porque el silencio no es opción y el silencio no es tolerable".

Insistía Mazón en que no van a bajar los brazos. "Quiero decir ahora sí con una sonrisa que no hemos perdido la candidatura y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para un merecimiento insisto que no solamente es de Valencia, que está acreditado y que lo sabe todo el mundo, sino que un mundial en España se merece tener a Valencia para triunfar y en esas estamos.

Para la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, esta reunión "está motivada por la esperanza de que la FIFA atienda la solicitud de la candidatura para incorporarse como una de las sedes del Mundial .Pensamos que es viable porque la candidatura de Valencia cumple requisitos que algunas sedes seleccionadas no cumplen. No se puede entender que en un proyecto de país se quede la tercera ciudad de España fuera no solo por la experiencia organizativa que tenemos sino también porque en este momento antes el 31 de julio que es la fecha marcada desde el principio para esta candidatura, tenemos toda la documentación y algunas sedes elegidas no".

Además insistía en que "reclamamos no solo a la FIFA que acepte e intermedie sino también una respuesta que no hemos obtenido cinco días después. Se trata del requerimiento del informe que motivó la exclusión, el órgano que se reunió para decidir esa exclusión y el firmante porque recibimos un correo que no firmaba nadie y que en dos líneas despachaba la candidatura de Valencia sin una explicación sin una motivación y sin un informe".