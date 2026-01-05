Estará operativa hasta finales de febrero

València activa su 'Operación Frío' a partir de la Noche de Reyes para atender a las personas sin hogar

También repartirá material de abrigo y comida caliente a quienes prefieran pernoctar en la calle

Nacho Reig

València |

frío
Interior de uno de los albergues municipales | Ayuntamiento de València

La previsión meteorológica de lluvia y bajas temperaturas ha llevado al Ayuntamiento de València a activar durante la Noche de Reyes su dispositivo especial de la ‘Operación Frío’, que se mantendrá operativo durante los meses de enero y febrero. Hasta cinco albergues permanecerán abiertos toda la noche para ofrecer alojamiento, alimentación, ropa de abrigo y material de higiene a las personas sin hogar.

El Ayuntamiento dispone habitualmente de 600 plazas de alojamiento para personas sin techo, gracias a los convenios que tiene suscritos con diversas entidades sociales. Pero en ocasiones excepcionales como ésta puede alcanzar el millar de plazas, a través del pago de habitaciones en hostales.

Además, funcionarios de los servicios sociales municipales y agentes de la Policía Local repartirán durante la noche mantas, sacos de dormir y alimentación caliente a aquellas personas sin hogar que rechacen pernoctar en los albergues municipales, como explica la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado:

El Área de Bienestar Social ha establecido inicialmente un calendario orientativo del operativo que abarca los meses de enero y febrero, aunque podrá activarse después de este periodo por alerta climatológica u otras circunstancias de emergencia social.

