Poliuretano y viento, posibles causas de la rápida expansión del fuego en el edificio de Valencia

El terrible incendio ocurrido este jueves en un edificio en el barrio de Campanar en Valencia deja ya 13 heridos, seis bomberos y siete civiles, entre ellos un menor. Estos últimos han sido trasladados ha distintos hospitales por inhalación de humo.

El fuego se ha originado en torno a las 17:30 horas y se ha propagado rápidamente por todo el edificio dificultando así el trabajo de los bomberos que han llegado rápidamente a la zona.

Las condiciones climatológicas no han ayudado a que los bomberos pudieran trabajar en las labores de extinción. Y es que a la hora del incendio se registraban entre 21 y 22 grados en la capital valenciana y soplaban rachas de vientos de entre 50 y 60 km/h.

Otro de los aspectos que podrían haber influido en la rápida propagación del fuego ha sido el poliuretano, un material inflamable que revestía la fachada del edificio.

Así lo han explicado algunos expertos durante la tarde, como el catedrático de la Universitat Politècnica de Valencia, Antonio Hospitaler, que ha asegura que la propagación por fachada es "mucho más rápida que en un incendio al aire libre" y que si esta hubiese estado construida con ladrillo en lugar de con material combustible, "no se hubiera propagado".

"La fachada tiene una propiedad física en la que se le pegan las llamas y, al hacerlo, suben a toda velocidad y entonces, el incendio se extiende por toda la fachada rápidamente. Eso ha provocado que se rompieran los cristales de las viviendas y se propagara el incendio al interior de las casas", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

En la misma línea se ha expresado Esther Puchades, especialista que peritó el edificio incendiado, y que ha explicado que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

En una entrevista en la televisión pública valenciana 'À Punt', ha explicado que la mala fama de este material no estaba tan extendida en 2005, fecha en la que se construyó el edificio, y que "hoy no se utiliza, al menos no de esa forma".