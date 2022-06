Morales: "He sido egoísta, es la primera vez que antepongo mi interés propio"

José Luís Morales fue protagonista en Radioestadio Noche. El ex capitán del Levante visitó los estudios de Onda Cero Valencia para explicar en directo a Aitor Gómez los motivos de su macha del equipo granota.

Reconoce Morales que "he sido egoísta, es la primera vez en 11 años que antepongo mis interés propio al del club y no me arrepiento de ello. Yo siempre voy a estar agradecido al club por lo que me ha dado, por hacerme el jugador que soy. Eso va a ser así toda mi vida y por muchos comentarios que me lleguen eso no me lo va a hacer cambiar nadie. Al final todo son circunstancias, en su día pasaron ciertas cosas que no fueron favorables a mi y yo decidí seguir. Esto son decisiones, somos dueños de nuestro destino y hay que ser consecuente con las decisiones que tomas. Sean para bien o para mal hay que ser consecuente con uno mismo".

Los motivos de su marcha

Deja claro que no se va por motivos económicos: "No me voy por dinero. Es la incertidumbre de lo que puede haber fuera del Levante. Es intentar superar mi nivel que creo que en el Levante ha sido altísimo. Vivir otras experiencias y otras competiciones es lo que me llama la atención. Si el motivo fuese económico me hubiera ido mucho antes".

Y sobre su relación con el presidente Quico Catalán afirma que "tuve una reunión de cuatro horas con él. Le expuse mis argumentos, él trató de convencerme pero la decisión estaba tomada. Lo que más duele es la forma de salir. Me gustaría haber hecho una rueda de prensa con el club".

Además reconoce que "digo lo que pienso y siento y hay circunstancias que te pueden hacer cambiar de opinión. Me duele haber dicho que me iba a quedar y no poder cumplir mi palabra pero no por eso tiene menos valor. Sé que para el club es doloroso porque no lo esperaba pero sé que Quico quiere lo mejor para mí y yo para el Levante".

Dolido por las críticas recibidas

Muchos levantinistas no entienden la marcha de su capitán y hasta hace poco buque insignia. "Lo más duro ha sido los comentarios a mi familia y amigos. La decisión es mía y ellos han estado expuestos sin motivos", explica un Morales que pone por encima el sufrimiento de su familia de los insultos que ha recibido tras anunciar que no seguía en el Levante.

Y añade "mi sentimiento hacia el Levante es incalculable. La temporada ha sido complicada, en ciertos momentos dije que me iba a quedar porque era lo que sentía. Desgraciadamente por circunstancias del fútbol te viene incertidumbre te pones a pensar y te vienen las ganas de probar otras cosas".

Mehdi Nafti afirmó que le hubiera convencido

Cuando Morales tomó la decisión de marcharse, el Levante aún no tenía entrenador. En una entrevista reciente, Mehdi Nafti afirmaba que "hubiera convencido a Morales de que se quedara". El ex levantinista contestaba "no sé si me hubiera convencido. Si el piensa así imagino que él cree que lo hubiera conseguido. Al final como todo nos ha ido sorprendiendo y las circunstancias son las que son, nunca lo vamos a saber si me hubiera convencido o no".

Su despedida

Aunque su primera intención era dar una rueda de prensa conjunta con el presidente para despedirse, fue el propio Quico Catalán quien no quiso hacerla. No es la despedida que soñó y reconoce que "me duele que haya tenido que ser de esta manera y que no haya sido con un dar 'hasta luego' a una de las leyendas del Levante. Cada persona tendrá su opinión de lo que está pasando. Sé que Quico fue crítico conmigo cuando presentaron al nuevo entrenador. Sé que el tiempo curará estas heridas" Y añade que aún así "por supuesto que iré a ver al Levante. Soy levantinista y lo seré toda mi vida".

José Luís Morales firmará dos temporadas con el Villarreal y su fichaje será anunciado oficialmente por el equipo amarillo este próximo viernes.