Nafti: "Yo hubiera convencido a Morales para que se quedara""

El nuevo técnico del Levante UD, Mehdi Nafti, ha sido protagonista en los micrófonos de Onda Cero Valencia donde ha departido sobre su llegada al banquillo del conjunto de Orriols. Entrevista donde ha analizado su llegada. sus objetivos, su filosofia de trabajo y juego pasando por futbolistas como Pepelu o Morales.

Romper puertas para llegar

"Es verdad, siempre he tenido que romper puertas para abrirme paso, para ganarme el pan, es la educación que he tenido y por eso lo tengo como algo normal. Quiero a un Levante que se parezca a lo que siento a la forma que yo pueda entender el fútbol. No quiero un equipo de estrellitas"

Un equipo de segunda compitiendo en segunda

"Tengo que estudiar a toda la plantilla, quiero que los chicos tengan la misma ilusión que yo tengo aquí. Entiendo la dificultad mental para un futbolista haber bajado a segunda, pero que ese descenso no sea una dificultad, sino que sea un reto la posibilidad de poder volver a primera"

Un Levante favorito

"Recuerdo a corto plazo la presión que ha tenido el Valladolid, el Eibar... pero es una carrera complicada y bastante larga. Para nosotros poder rendir también nuestros aficionados tienen que tener claro que si vas a venir al Ciutat pensando que vamos a ganarlo todo le aconsejo que se quede en casa porque no va a ser así, eso sí, si somos capaces de transmitir esa garra y que el aficionado se identifique con lo que ve en el terreno de juego y que disfrute hasta cuando ganemos 1 a 0 en el minuto 90... si es así, lo vamos a pasar bien".

Más de corazón que de cabeza

"Soy muy pasional, me guio mucho por el corazón aunque mi trabajo me obliga a tener la cabeza fría sin olvidar quien soy. En este mundo no soy políticamente correcto guste o no, no lo seré nunca, suelo decir lo que pienso".

Generar vestuario y familia

"Nosotros, yo, tengo la necesidad de ser como el padre de la familia y me gusta ese rol. me gusta llevar el chaleco antibalas, lo disfruto. Yo he sido futbolista y tengo la capacidad de entender al futbolista sin que hable y me pongo en ese rol. Me gusta crear empatía con mis chicos. Es más difícil ser entrenador que ser futbolista, ser futbolista es el mejor trabajo del mundo".

Su llegada al Levante UD

"La confianza que me demostraron ha sido clave. Acabó la temporada y al día siguiente te llama el Levante UD y no te llama cualquiera. A los 3 o 4 días me reúno de nuevo con Miñambres y con Quico Catalán y ahí vi que la cosa que iba bien. Me he reunido con otros pero esto es el Levante. Esta experiencia me va a hacer crecer, no soy Kloop, yo sigo formandome, es una aprendizaje continuo y tengo la suerte de hacerlo aquí"

La sorpresa del aficionado

"Si te pones en el lugar del aficionado entiendes que es un mazazo el descenso y te dicen que viene Nafti, yo sé quien soy pero el aficionado no, ellos piensan, hostia, ¿quién es este?, yo me pongo en el lugar de la gente. Yo les convenceré en el verde, pocas palabras mucho trabajo y rendimiento".

El adiós de Morales

"Hubiera convencido a Morales, sin obligar pero convenciendo, ¿ha tomado ya la decisión?. Yo solo me quedaré con jugadores que suden la camiseta, el curriculum en segunda no sirve de nada"

Pepelu como lider

"Es muy importante que el aficionado se vea identificado en Pepelu después de un año muy complicado. Se lo tendrá que ganar en el campo pero no tengo duda que este chico nos va a dar muchisimas alegrias"

No es de redes sociales

"El fútbol se está convirtiendo en un circo, en una serie de Netflix. Ne me identifico con este mundo. Ahora hay que tener en cuenta que dices, como lo dices, como te vistes... Al final nadie dice lo que piensa pero es lo que hay. A mi me hace feliz levantarme por la mañana ir al entrene, tratar con mis jugadores... me siento vivo. Yo intento decir lo que pienso aunque a veces me muerdo la lengua aunque el día que me convierta en actor lo dejare. Ojalá se consiga el objetivo y que los aficionados recobren la sonrisa"