Nafti: "Vamos a hacer un equipo de segunda no uno de primera que compita en segunda"

LEER MÁS El entorno de Mehdi Nafti asegura que negocia con el Levante UD

Mehdi Nafti ha sido presentado como nuevo entrenador del Levante UD. El técnico granota afirmaba que "vamos a hacer un equipo de segunda división no un equipo de primera que compita en segunda. Necesitaremos más humildad que el resto de equipos. No quiero que nos vean como un equipo de primera. Quiero un Levante intenso, trabajado, organizado... y si a raíz de esto podemos tener un equipo vistoso mejor todavía. Cuanto antes asimilemos que estamos en segunda y nos adaptemos mucho mejor". Y señalaba con rotundidad que "el objetivo obviamente es ascender".

El estilo de Mehdi Nafti

Nafti reconoce que entrenar al Levante UD es "un paso adelante en mi carrera. Llevo cinco o seis años entrenando. Lo que me hace creer en mi trabajo es que cada temporada vamos subiendo escalones. Estamos muy ilusionados porque creo que lo merecemos. No conocemos aun nuestro techo. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad". Y añade que "no me gusta hablar de mi mismo. Solo entiendo el trabajo, la humildad y me gusta que mis equipos sean ordenados, intensos con la picardía suficiente. Me defino como entrenador como era como jugador. Me gusta que mis jugadores lo den todo sobre el terreno de juego".

Sobre su relación con Felipe Miñambres y con el presidente comentaba que "esto es un trabajo de equipo. Un entrenador solo no puede hacer nada. Yo pido a mis directores deportivos que estén presentes en el día a día. Desde mi perspectiva es parte del cuerpo técnico. Aquí estamos todos para sumar. Yo tendré que tomar decisiones pero necesito ese entorno. Igual con el presidente".

Convencer a los futbolistas

Uno de los retos a los que se enfrentará el nuevo entrenador es convencer a sus futbolistas, aquellos que se queden en segunda división. "La plantilla actual tiene talento. Otra cosa es que ciertos futbolistas no quieran competir en segunda división. Yo no voy a empezar La Liga con jugadores que no quieran estar aquí. Yo quiero que mis chicos estén orgullosos de defender los colores del Levante. El currículum de un futbolista en segunda división es secundario. Parte de mi trabajo es convencer a los futbolistas no obligarles".

Sobre las críticas recibidad antes de llegar

A priori el nombre de Nafti no es de esos que ilusionan entre los aficionados. El técnico lo sabe y por eso señala que "yo no estoy para convencer a nadie hablando. Hay que demostrarlo. Los comentarios no son cuando uno llega sino cuando se va. De Lugo y Leganés me he ido con muchos abrazos porque la gente valora el trabajo".

En este sentido el director deportivo Felipe Miñambres afirmaba que "la primera vez que vine al Levante ya dije que mi llegada había sido guiada por el corazón. Cuando me reuní con él me transmitió lo mismo que el presidente me transmitió a mi. Sentí que todo lo que decía encajaba. Se mueve con pasión, tiene liderazgo, ha sabido manejar los vestuarios. Yo creo que en este momento necesitamos un entrenador como Mehdi Nafti con esas características de liderazgo. No es fácil después de un descenso y hay que convencer a los futbolistas que vienen del descenso. Necesitábamos un entrenador que venga con hambre. Para la gente hubiera sido más fácil elegir alguien con más nombre. Pero lo he elegido desde el corazón. Necesitamos algo más que un currículum. Los motivos que vi, Nafti me convenció".

Mientras que el presidente Quico Catalán le mandaba este mensaje a su nuevo entrenador: "tienes un reto, dalo todo. Vienes a un club que ha vivido grandes momentos y que ahora tiene que afrontar este momento con esperanza e ilusión. Vamos a volver y queremos volver de tu mano. Son 112 años de historia y este club merece que le demos todo. Espero que cada día sea una final y el partido más importante".