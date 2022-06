Morales: "El Levante es mi casa y siempre será así"

José Luís Morales ya es historia en el Levante UD. El futbolista se ha despedido de la que ha sido su afición durante once años con un video publicado en sus redes sociales. No hubo despedida conjunta ni tan siquiera una rueda de prensa en la que explicar los motivos de su marcha.

En el video, grabado en las instalaciones del Levante con permiso del club, el comandante afirma que "el Levante es mi casa y siempre será así, aunque nuestros caminos se dividan de momento". Y señala que "nunca pensé que tuviera que escribir estas palabras. Ha llegado el momento de decir adiós o, más bien, hasta pronto. Llegué al Levante hace once años con la ilusión de un niño que sueña con jugar al fútbol. El Levante es todo para mí porque me ha dado la oportunidad de ser lo que soy". No en vano han sido en total 11 temporada vistiendo la camiseta del equipo levantinista. Unos años en los que el comandante llegó a convertirse en el verdadero referente de su afición.

El Levante lo es todo para mí. No ha sido fácil la decisión

Tal ve por ello reconoce Morales que "la decisión de dejar al Levante no ha sido fácil y ha sido posible tomarla gracias a los que han estado cerca de mí. He decidido tomar una nueva aventura, pero manteniendo los sentimientos mutuos que nos hemos demostrado estos años". Su próximo destino será el Villarreal donde firmará para las dos próximas temporadas.

Agradecimiento al presidente y los aficionados

En el video el ya ex futbolista del Levante agradece el esfuerzo del presidente Quico Catalán para que continuara. "el club ha hecho todo lo posible para que siguiese. El dinero no ha sido un motivo para seguir y esta vez tampoco lo ha sido. Sería ingrato no reconocer como los mejores de la historia del club al presidente y a su Consejo. El fútbol dice que no tiene memoria, pero yo la quiero tener. El presidente y el Consejo siempre me han dado su afecto y comprensión".

Os pido perdón y compresión por lo que he hecho, sentido, dicho, sufrido e incluso llorado

Y se despide de los levantinistas pidiendo perdón y comprensión al señalar que "gracias a la que será siempre mi afición. Sé que algunos estáis decepcionados con mi salida del club y con las formas. Os aseguro que no era la desea, pero las circunstancias nos llevaron a ella. Cuando os dije que me quedaría hablé con mi alma de levantinista y así lo sentía realmente. Os pido perdón y compresión por lo que he hecho, sentido, dicho, sufrido e incluso llorado. Ha sido siempre desde el corazón. ¡Macho Levante!".