Mario Kempes sobre la marcha de Gattuso: "Los que no saben nada siguen estando en el poder"

Mario Alberto Kempes, leyenda del valencianismo, ha criticado a Meriton tras la marcha de Gattuso y ha querido defender la figura del técnico italiano. A través de sus redes sociales ha manifestado que "lamentablemente se vuelve a repetir la historia del Valencia. El entrenador que lo deja todo para hacer las cosas bien y se tiene que ir y los que no saben nada, siguen estando en el poder".

Ya recientemente y también a través de sus redes sociales señalaba que "me duele que mi amado club esté pasando por esta situación tan lamentable, pero un día tenia que llegar". Y añadía que "yo avisé desde la segunda temporada que estaba Meriton en Valencia, dije que un día nos levantaríamos y no encontraríamos ni siquiera el esqueleto del futuro Mestalla, este sigue estando pero el valencia poco a poco se está convirtiendo en lo deportivo en lo que no queríamos, tenemos que unir fuerzas para intentar de alguna manera salir de este amargo momento que estamos viviendo".