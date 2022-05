Marcelino: "No me gusta el insulto como forma de expresión"

El técnico del Athletic Club y ex del Valencia Marcelino García Toral ha salido al paso de los insultos que una parte de su afición profirió contra el entrenador del Valencia José Bordalás. El Valencia ha emitido hoy un comunicado oficial condenándolos mientras el asturiano afirmaba que "no me gusta el insulto como forma de expresión. A mi también me han insultado en algunos campos y además de forma bastante vehemente. Es indudable que te moleste, así me he sentido yo y así entiendo que se pueda sentir él".

Manuel Pellegrini también defiende a Bordalás

También el técnico del Betis y próximo rival del Valencia, Manuel Pellegrini ha salido en defensa de Bordalás. "En el fútbol debe haber rivalidad pero las pasiones siempre deben estar enfocadas dentro del campo de juego intentando que tu equipo supere al otro. Todo lo extra futbolístico me parece muy lamentable. Todo lo otro desde mi punto de vista tiene un rechazo total".